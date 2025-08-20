Frankrig har svaret igen, efter at Israels premierminister Benjamin Netanyahu anklagede præsident Emmanuel Macron for at puste til antisemitisme ved at annoncere, at Frankrig vil anerkende Palæstina som stat ved FN’s Generalforsamling i september.
Det franske præsidentkontor kaldte tirsdag Netanyahus påstand for “ynkelig” og “forkert” og sagde: “Dette er et tidspunkt for alvor og ansvar, ikke for … manipulation”.
Netanyahus anklage blev fremlagt i et brev til Macron, hvor han hævdede, at antisemitismen var “steget markant” i Frankrig efter udmeldingen.
“Dit kald på en palæstinensisk stat hælder benzin på dette antisemitiske bål. Det er ikke diplomati, det er eftergivenhed. Det belønner Hamas’ terror, styrker Hamas’ uvillighed til at frigive gidslerne, opmuntrer dem, der truer franske jøder, og fremmer jødehadet, der nu hjemsøger dine gader”, skrev Netanyahu.
Macron bekræftede i juli, at Frankrig formelt vil anerkende Palæstina ved FN’s Generalforsamling.
Dermed vil Frankrig slutte sig til mindst 145 FN-medlemslande, der allerede har anerkendt eller planlægger at anerkende en palæstinensisk stat.
Striden mellem Israel og Frankrig blusser op
Frankrigs minister for europæiske anliggender Benjamin Haddad sagde på BFM TV, at Macron og hans regering altid har været “yderst engagerede i kampen mod antisemitisme”.
Han understregede: “Jeg siger jer, at dette er et spørgsmål, der ikke bør udnyttes politisk… Frankrig behøver ingen formaninger når det gælder kampen mod antisemitisme”.
Præsidentkontoret tilføjede, at “vold mod det jødiske samfund er utålelig” og fremhævede Macrons instrukser til alle regeringer siden 2017 om at handle resolut mod antisemitiske handlinger.
Den diplomatiske strid med Frankrig kommer samtidig med, at Netanyahu har skærpet tonen over for Australien, der også står til at anerkende Palæstina næste måned.
Tirsdag kaldte han den australske premierminister Anthony Albanese for en “svag politiker, der har forrådt Israel og svigtet Australiens jøder”.
Australiens beslutning om at annullere visummet for den højreekstreme israelske politiker Simcha Rothman fik Israels udenrigsminister Gideon Saar til at tilbagekalde visum for Australiens repræsentanter i Palæstina.
Canberra fordømte beslutningen som en “uberettiget reaktion”.