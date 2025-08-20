Frankrig har svaret igen, efter at Israels premierminister Benjamin Netanyahu anklagede præsident Emmanuel Macron for at puste til antisemitisme ved at annoncere, at Frankrig vil anerkende Palæstina som stat ved FN’s Generalforsamling i september.

Det franske præsidentkontor kaldte tirsdag Netanyahus påstand for “ynkelig” og “forkert” og sagde: “Dette er et tidspunkt for alvor og ansvar, ikke for … manipulation”.

Netanyahus anklage blev fremlagt i et brev til Macron, hvor han hævdede, at antisemitismen var “steget markant” i Frankrig efter udmeldingen.

“Dit kald på en palæstinensisk stat hælder benzin på dette antisemitiske bål. Det er ikke diplomati, det er eftergivenhed. Det belønner Hamas’ terror, styrker Hamas’ uvillighed til at frigive gidslerne, opmuntrer dem, der truer franske jøder, og fremmer jødehadet, der nu hjemsøger dine gader”, skrev Netanyahu.

Macron bekræftede i juli, at Frankrig formelt vil anerkende Palæstina ved FN’s Generalforsamling.

Dermed vil Frankrig slutte sig til mindst 145 FN-medlemslande, der allerede har anerkendt eller planlægger at anerkende en palæstinensisk stat.

Striden mellem Israel og Frankrig blusser op