DIPLOMATI
2 minut læsning
Frankrig langer ud efter Netanyahu for at anklage Macron for at puste til antisemitisme
Det franske præsidentkontor kaldte Netanyahus påstand for “ynkelig” og “forkert”.
Frankrig langer ud efter Netanyahu for at anklage Macron for at puste til antisemitisme
Macron bekræftede i juli, at Frankrig formelt ville anerkende Palæstina ved FN's Generalforsamling i september. / Reuters
20. august 2025

Frankrig har svaret igen, efter at Israels premierminister Benjamin Netanyahu anklagede præsident Emmanuel Macron for at puste til antisemitisme ved at annoncere, at Frankrig vil anerkende Palæstina som stat ved FN’s Generalforsamling i september.

Det franske præsidentkontor kaldte tirsdag Netanyahus påstand for “ynkelig” og “forkert” og sagde: “Dette er et tidspunkt for alvor og ansvar, ikke for … manipulation”.

Netanyahus anklage blev fremlagt i et brev til Macron, hvor han hævdede, at antisemitismen var “steget markant” i Frankrig efter udmeldingen.

“Dit kald på en palæstinensisk stat hælder benzin på dette antisemitiske bål. Det er ikke diplomati, det er eftergivenhed. Det belønner Hamas’ terror, styrker Hamas’ uvillighed til at frigive gidslerne, opmuntrer dem, der truer franske jøder, og fremmer jødehadet, der nu hjemsøger dine gader”, skrev Netanyahu.

Macron bekræftede i juli, at Frankrig formelt vil anerkende Palæstina ved FN’s Generalforsamling.

Dermed vil Frankrig slutte sig til mindst 145 FN-medlemslande, der allerede har anerkendt eller planlægger at anerkende en palæstinensisk stat.

RelateretTRT Global - Norge ærgrer sig over Danmarks manglende anerkendelse af Palæstina

Striden mellem Israel og Frankrig blusser op

Anbefalet

Frankrigs minister for europæiske anliggender Benjamin Haddad sagde på BFM TV, at Macron og hans regering altid har været “yderst engagerede i kampen mod antisemitisme”.

Han understregede: “Jeg siger jer, at dette er et spørgsmål, der ikke bør udnyttes politisk… Frankrig behøver ingen formaninger når det gælder kampen mod antisemitisme”.

Præsidentkontoret tilføjede, at “vold mod det jødiske samfund er utålelig” og fremhævede Macrons instrukser til alle regeringer siden 2017 om at handle resolut mod antisemitiske handlinger.

Den diplomatiske strid med Frankrig kommer samtidig med, at Netanyahu har skærpet tonen over for Australien, der også står til at anerkende Palæstina næste måned.

Tirsdag kaldte han den australske premierminister Anthony Albanese for en “svag politiker, der har forrådt Israel og svigtet Australiens jøder”.

RelateretTRT Global - “Vi vil ikke have dig her”: Australien annullerer israelsk politikers visum

Australiens beslutning om at annullere visummet for den højreekstreme israelske politiker Simcha Rothman fik Israels udenrigsminister Gideon Saar til at tilbagekalde visum for Australiens repræsentanter i Palæstina.

Canberra fordømte beslutningen som en “uberettiget reaktion”.

Udforsk
Tysk forsvarsminister besøger Ukraine for at drøfte våbenstøtte
Nord- og Sydkorea standser højttalerkrig ved grænsen
Nordafrikansk frihedskonvoj krydser ind i Libyen på vej mod belejrede Gaza
Rusland afholder militærøvelser i Østersøen
Skoleskyderi i Østrig efterlader 10 døde og flere sårede
Mindst 15 dræbt i busulykke med studerende i det nordlige Malaysia
Erdogan holder Eid al-Adha-samtaler med ledere fra Armenien, Indonesien og Malaysia
Israelske propaganda-annoncer på danske medieplatforme skaber kontrovers
Erdogan og Pezeshkian drøfter bilaterale relationer i telefonopkald
Kina afviser ‘på det kraftigste’ USA’s påstand om brud på toldaftale
Pilgrimsrejsende blev nægtet adgang til fly – så skete det utrolige
Bosniens forfatningsdomstol annullerer flere løsrivelseslove vedtaget af etnisk serbisk delstat
Bangladesh og Japan vil styrke strategiske bånd med aftaler om arbejdskraft og forsvar
Thailand og Cambodja enige om at trække tropper tilbage fra omstridt grænseområde
Tyrkiet fordømmer israelsk luftangreb, der dræbte fem nødhjælpsarbejdere i Gaza
Tag et smugkig på TRT Global. Del din feedback!
Contact us