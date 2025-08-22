Den Oscar-vindende spanske skuespiller Javier Bardem har fordømt den israelske hær for at bruge den nazistiske “logik af terror og dehumanisering” mod palæstinenserne.

Bardem delte en video på Instagram, som viser en israelsk snigskytte skyde en palæstinenser for sjov, og skrev: “IDF (Israel Defense Forces) er NAZISTER”.

I opslagsbeskrivelsen sammenlignede han hændelsen med scener fra filmen Schindler’s List og henviste til naziofficeren Amon Goth, som han sagde “legemliggjorde ondskabens banalitet og grusomhedens straffrihed i et undertrykkende militærapparat”.

“Den samme logik af terror og dehumanisering bliver i dag anvendt af IDF mod det palæstinensiske folk”, tilføjede han.

Videoen cirkulerede første gang online i 2018 og menes at være knyttet til en hændelse i december 2017, hvor en israelsk snigskytte skød og sårede en mand i benet.

Bardem er kendt for sin kritik af Israels angreb på Gaza. Han har tidligere fordømt den israelske regering for at begå “forbrydelser mod menneskeheden” i den belejrede enklave og har opfordret det internationale samfund til at stille de ansvarlige til regnskab.

En fælles undersøgelse fra The Guardian, det israelsk-palæstinensiske medie +972 Magazine og det hebraisk-sprogede medie Local Call afslørede torsdag, at fem ud af seks palæstinensere dræbt af israelske styrker i Gaza er civile – ifølge den israelske hærs egne data.

Siden 2023 har Israel dræbt over 62.100 palæstinensere, hovedsageligt kvinder og børn, i sin folkemorderiske krig i Gaza.