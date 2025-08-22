Flere medarbejdere i det britisk-baserede nyhedsbureau Reuters stod torsdag frem i en rapport, hvor de kritiserer ledelsen og redaktionen for en pro-israelsk skævvridning.

Tidligere på måneden, efter Israels drab på den palæstinensiske journalist Anas al-Sharif, bragte Reuters en overskrift med ordene: “Israel dræber Al Jazeera-journalist, som de siger var Hamas-leder”.

Valget af en så kontroversiel formulering skabte furore – især fordi, at Al Sharif tidligere var en del af Reuters’ Pulitzer-vindende team i 2024, rapporterer Declassified UK.

Overskriften udløste kritik online og blandt Reuters-medarbejdere, hvor flere internt har udtrykt bekymring over, hvad de beskriver som en pro-israelsk skævhed i nyhedsbureauets redaktionelle beslutninger.

Reuters, der blev grundlagt i London i 1851 og i dag når ud til mere end en milliard mennesker dagligt, møder stigende kritik indefra.

Flere nuværende og tidligere ansatte, der talte anonymt med Declassified UK, beskrev en redaktionel kultur, der nedtoner den palæstinensiske befolknings lidelser.

Markant skævhed

En redaktør sagde op i august 2024 med den begrundelse, at Reuters’ dækning af Israels krig mod Gaza ikke længere stemte overens med deres værdier. Vedkommende fremlagde både en rapport og et åbent brev med en appel til ledelsen om at fastholde journalistiske grundprincipper. Reuters’ kommunikationsafdeling nægter dog nogensinde at have modtaget materialet.

Ifølge kilder bekræftet af Declassified UK gennemførte en gruppe journalister på Reuters kort efter krigens start en intern analyse af næsten 500 artikler om Israel-Palæstina, udgivet over fem uger.

Konklusionen viste en markant skævhed: langt flere ressourcer og opmærksomhed blev givet til israelske perspektiver og tabstal, selv om de palæstinensiske dødstal i Gaza var langt højere.

På det tidspunkt havde over 11.000 palæstinensere mistet livet – omtrent ti gange flere end de israelske ofre.

En Reuters-kilde fortalte Declassified UK, at der blev gennemført ”en omfattende intern undersøgelse, både kvantitativt og kvalitativt, af vores dækning”, og tilføjede: