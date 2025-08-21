Den amerikanske kongreskvinde Marjorie Taylor Greene har anklaget Israel for at have en “utrolig indflydelse og kontrol” over næsten alle medlemmer af Kongressen og afslørede, hvordan pro-israelske lobbyorganisationer arrangerer rejser for amerikanske lovgivere til Israel.
I et interview i The Megyn Kelly Show tirsdag sagde Greene, at intet andet land nyder samme politiske indflydelse i USA som Israel.
“Israel er det eneste land, jeg kender til, der har en form for utrolig indflydelse og kontrol over næsten hver eneste af mine kolleger”, sagde hun.
Udtalelserne kom, efter at Greene beskrev de gentagne forsøg på at overtale og presse hende til en Israel-rejse.
“Jeg er blevet kontaktet flere gange – både af venner og folk med forbindelser i Washington – som tigger mig om at tage med til Israel. Og jeg har sagt nej hver gang”, sagde Kelly og tilføjede, at presset var blevet intensiveret de seneste måneder i takt med hendes kritik af Israels krig mod Gaza.
Greene hævdede, at aktiviteterne fra den pro-israelske lobbygruppe American Israel Political Affairs Committee (AIPAC) reelt udgør udenlandsk lobbyarbejde uden ansvarlighed.
“AIPAC siger, ‘jamen, vi er amerikanere’ – ja, de er amerikanere, men de kommer til Kongressen og til den føderale regering og spørger på vegne af staten Israel”, sagde hun.
I modsætning til andre udenlandsk tilknyttede organisationer påpegede hun, at AIPAC ikke er forpligtet til at registrere sig under den amerikanske lov om udenlandske agenter, Foreign Agents Registration Act (FARA).
Kongreskvinden fra Georgia fremhævede også de mange kongresrejser til Israel og kaldte dem en bevidst strategi for at opbygge loyalitet blandt nye lovgivere.
Hun tilføjede, at AIPAC “tager hvert eneste … nye kongresmedlem i deres første år” med på “en helt særlig rejse til Israel i august måned”, hvor Kongressen holder pause. Greene understregede, at hun nægtede at deltage.
“Jeg ved ikke, hvad de laver der, men de tager dem med på rundvisninger, som vi for nylig har set billeder af – taleren (Mike Johnson) og andre kongresmedlemmer ved Grædemuren … De bærer kippa … De er ikke jøder, men de tager jødiske klæder på og besøger disse religiøse steder”, sagde Greene.
Sidste måned forsøgte hun at fjerne 500 millioner dollars i amerikansk støtte til Israels Iron Dome-system og kritiserede bombningen af Gazas eneste katolske kirke samt “udryddelsen” af den civile befolkning. Forslaget blev dog nedstemt i Huset med 422 imod og kun 6 for.
Hun blev samtidig det første republikanske kongresmedlem til offentligt at kalde situationen i Gaza for et “folkedrab”.
I interviewet med Kelly satte Greene også spørgsmålstegn ved de 3,8 milliarder dollars i årlig amerikansk militærstøtte til Israel.
Selvom hun insisterede på, at hun ikke er anti-Israel, sagde Greene, at hendes holdning handler om at beskytte amerikanske interesser.
“Jeg har vendt mig kompromisløst og helhjertet mod at sætte USA først”, sagde hun. “Beklager – vi har ikke tid til at finansiere det, I gør”.