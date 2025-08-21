Den amerikanske kongreskvinde Marjorie Taylor Greene har anklaget Israel for at have en “utrolig indflydelse og kontrol” over næsten alle medlemmer af Kongressen og afslørede, hvordan pro-israelske lobbyorganisationer arrangerer rejser for amerikanske lovgivere til Israel.

I et interview i The Megyn Kelly Show tirsdag sagde Greene, at intet andet land nyder samme politiske indflydelse i USA som Israel.

“Israel er det eneste land, jeg kender til, der har en form for utrolig indflydelse og kontrol over næsten hver eneste af mine kolleger”, sagde hun.

Udtalelserne kom, efter at Greene beskrev de gentagne forsøg på at overtale og presse hende til en Israel-rejse.

“Jeg er blevet kontaktet flere gange – både af venner og folk med forbindelser i Washington – som tigger mig om at tage med til Israel. Og jeg har sagt nej hver gang”, sagde Kelly og tilføjede, at presset var blevet intensiveret de seneste måneder i takt med hendes kritik af Israels krig mod Gaza.

Relateret TRT Global - “Vi vil ikke have dig her”: Australien annullerer israelsk politikers visum

Greene hævdede, at aktiviteterne fra den pro-israelske lobbygruppe American Israel Political Affairs Committee (AIPAC) reelt udgør udenlandsk lobbyarbejde uden ansvarlighed.

“AIPAC siger, ‘jamen, vi er amerikanere’ – ja, de er amerikanere, men de kommer til Kongressen og til den føderale regering og spørger på vegne af staten Israel”, sagde hun.

I modsætning til andre udenlandsk tilknyttede organisationer påpegede hun, at AIPAC ikke er forpligtet til at registrere sig under den amerikanske lov om udenlandske agenter, Foreign Agents Registration Act (FARA).

Kongreskvinden fra Georgia fremhævede også de mange kongresrejser til Israel og kaldte dem en bevidst strategi for at opbygge loyalitet blandt nye lovgivere.