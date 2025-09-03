”Mange andre steder har endnu ikke rapporteret deres fund”, sagde Anis, som tilføjede, at tallene kan stige.

Urolighederne, som ramte Sydøstasiens største økonomi i sidste uge, blev udløst af utilfredshed med økonomisk ulighed og overdådige privilegier til lovgiverne.

En indonesisk NGO, Legal Aid Foundation (YLBHI), rapporterede også om 10 dødsfald og flere hundrede sårede.

Samtidig oplyste organisationen Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS), at mindst 20 personer stadig var meldt savnet per mandag.