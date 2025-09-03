SYDØSTASIEN
Mindst 10 dræbt under protester i Indonesien
Dødsfaldene blev rapporteret i områderne Greater Jakarta, Makassar i Sydsulawesi, Centraljava og Papua.
”Der er indikationer på, at nogle af dem var ofre for myndighedernes overdrevne magtanvendelse”, lyder det. / AP
3. september 2025

Mindst 10 personer blev dræbt under voldelige protester i Indonesien i sidste uge, oplyste en menneskerettighedsgruppe onsdag.

Det statsaffilierede National Commission on Human Rights, eller Komnas HAM, fortalte AFP, at den havde modtaget rapporter om 10 dødsfald.

”Der er indikationer på, at nogle af dem var ofre for myndighedernes overdrevne magtanvendelse”, udtalte gruppens leder, Anis Hidayah.

Hun tilføjede, at dødsfaldene blev rapporteret i Greater Jakarta, Makassar i Sydsulawesi, Centraljava og Papua.

Komnas HAM meldte desuden, at over 900 personer var blevet såret, og at tusinder var blevet tilbageholdt, men de fleste er blevet løsladt.

”Mange andre steder har endnu ikke rapporteret deres fund”, sagde Anis, som tilføjede, at tallene kan stige.

Urolighederne, som ramte Sydøstasiens største økonomi i sidste uge, blev udløst af utilfredshed med økonomisk ulighed og overdådige privilegier til lovgiverne.

En indonesisk NGO, Legal Aid Foundation (YLBHI), rapporterede også om 10 dødsfald og flere hundrede sårede.

Samtidig oplyste organisationen Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS), at mindst 20 personer stadig var meldt savnet per mandag.

