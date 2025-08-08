KONFLIKT
Beijing advarer Filippinerne: Undlad at blande dig i Taiwan, undgå at 'lege med ild'
Beijings reaktion kommer, efter at Marcos Jr. sagde, at hvis der var nogen konflikt mellem Kina og USA over Taiwan, kunne hans land ikke forblive udenforstående.
Et kinesisk flag vajer mod en bygning i Beijing, mandag den 16. juni 2025. / AP
10 timer siden

Kina advarede fredag Filippinernes præsident Ferdinand Marcos Jr. mod at "lege med ilden" efter hans nylige udtalelser om Taiwan.

I en erklæring sagde det kinesiske udenrigsministerium, at der kun findes ét Kina i verden, og at Taiwan er en uadskillelig del af Kina.

"Vi opfordrer Filippinerne til oprigtigt at overholde ét-Kina-princippet og ånden i Kina-Filippinerne-kommunikéet om etablering af diplomatiske forbindelser og til at undgå at lege med ilden i spørgsmål, der vedrører Kinas kerneinteresser," sagde ministeriet.

Kinas reaktion kom efter, at Filippinernes præsident udtalte, at Manila ikke kunne forholde sig passivt, hvis der opstod en konflikt mellem Kina og USA om Taiwan på grund af Filippinernes geografiske placering og tilstedeværelsen af filippinske borgere på øen.

Marcos havde i interviews under sin rejse til Indien sagt, at en konflikt i Taiwanstrædet straks ville blive et humanitært spørgsmål og tvinge hans land til at mobilisere alle ressourcer for at evakuere sine borgere.

Ministeriet understregede, at Taiwan-spørgsmålet er Kinas interne anliggende og "ikke åbent for indblanding fra andre."

"Hvordan Taiwan-spørgsmålet skal løses, er alene et anliggende for det kinesiske folk og ikke åbent for indblanding fra andre," sagde ministeriet.

Beijing udtalte, at filippinske ledere tidligere klart havde erklæret over for Kina, at deres land fast holder sig til ét-Kina-politikken, men at Filippinerne nu bryder deres løfte, "ignorerer konsekvenserne og fortsætter med at deltage i fejlagtige og provokerende ord og handlinger."

Det kinesiske udenrigsministerium og den kinesiske ambassade i Manila har også indgivet formelle protester i sagen.

