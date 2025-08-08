Kina advarede fredag Filippinernes præsident Ferdinand Marcos Jr. mod at "lege med ilden" efter hans nylige udtalelser om Taiwan.

I en erklæring sagde det kinesiske udenrigsministerium, at der kun findes ét Kina i verden, og at Taiwan er en uadskillelig del af Kina.

"Vi opfordrer Filippinerne til oprigtigt at overholde ét-Kina-princippet og ånden i Kina-Filippinerne-kommunikéet om etablering af diplomatiske forbindelser og til at undgå at lege med ilden i spørgsmål, der vedrører Kinas kerneinteresser," sagde ministeriet.

Kinas reaktion kom efter, at Filippinernes præsident udtalte, at Manila ikke kunne forholde sig passivt, hvis der opstod en konflikt mellem Kina og USA om Taiwan på grund af Filippinernes geografiske placering og tilstedeværelsen af filippinske borgere på øen.

Marcos havde i interviews under sin rejse til Indien sagt, at en konflikt i Taiwanstrædet straks ville blive et humanitært spørgsmål og tvinge hans land til at mobilisere alle ressourcer for at evakuere sine borgere.