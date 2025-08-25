Det cambodjanske parlament vedtog mandag en lov, der giver mulighed for at fratage personer deres statsborgerskab, hvis de samarbejder med fremmede lande – en lov, som menneskerettighedsgrupper frygter vil blive brugt til at udvise kritikere.
Alle 120 tilstedeværende medlemmer af nationalforsamlingen, herunder premierminister Hun Manet, stemte for forslaget.
Menneskerettighedsobservatører har længe anklaget Cambodjas regering for at bruge drakoniske love til at kvæle oppositionen og legitim politisk debat.
En koalition af 50 rettighedsgrupper udsendte søndag en erklæring, hvori de advarede om, at loven vil få en “katastrofal” effekt på ytringsfriheden for “alle cambodjanske borgere”.
”Risikoen for misbrug af denne vagt formulerede lov til at ramme folk på baggrund af deres etnicitet, politiske holdninger, ytringer og aktivisme er simpelthen for stor til at kunne accepteres”, hed det videre.
”Regeringen har mange beføjelser, men den bør ikke have magten til vilkårligt at bestemme, hvem der er – og ikke er – cambodjaner”.
Loven skal stadig igennem overhuset og godkendes af statsoverhovedet, men begge dele forventes at ske uden modstand.
”Bestemt ved lov”
Ifølge et notat fra Europa-Parlamentet fra februar kan statsborgerskab fratages på grundlag af landsforræderi eller illoyalitet i 15 EU-lande – i otte af dem dog kun for naturaliserede borgere.
Cambodjas forfatning har hidtil sikret en ubetinget ret til statsborgerskab, men parlamentet ændrede i sidste måned bestemmelsen, så der nu står: ”Erhvervelse, tab og fratagelse af khmerisk nationalitet fastsættes ved lov”.
”Hvis du forråder nationen, vil nationen ikke beholde dig”, sagde justitsminister Koeut Rith til journalister efter vedtagelsen af ændringen.
Adskillige oppositionsaktivister er blevet fængslet eller mødt med retssager anlagt af myndighederne.
Oppositionslederen Kem Sokha blev i 2023 idømt 27 års fængsel for landsforræderi – en anklage, han gentagne gange har afvist – og blev straks sat i husarrest.