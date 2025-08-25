Det cambodjanske parlament vedtog mandag en lov, der giver mulighed for at fratage personer deres statsborgerskab, hvis de samarbejder med fremmede lande – en lov, som menneskerettighedsgrupper frygter vil blive brugt til at udvise kritikere.

Alle 120 tilstedeværende medlemmer af nationalforsamlingen, herunder premierminister Hun Manet, stemte for forslaget.

Menneskerettighedsobservatører har længe anklaget Cambodjas regering for at bruge drakoniske love til at kvæle oppositionen og legitim politisk debat.

En koalition af 50 rettighedsgrupper udsendte søndag en erklæring, hvori de advarede om, at loven vil få en “katastrofal” effekt på ytringsfriheden for “alle cambodjanske borgere”.

”Risikoen for misbrug af denne vagt formulerede lov til at ramme folk på baggrund af deres etnicitet, politiske holdninger, ytringer og aktivisme er simpelthen for stor til at kunne accepteres”, hed det videre.

”Regeringen har mange beføjelser, men den bør ikke have magten til vilkårligt at bestemme, hvem der er – og ikke er – cambodjaner”.

Loven skal stadig igennem overhuset og godkendes af statsoverhovedet, men begge dele forventes at ske uden modstand.