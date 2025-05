Tyrkiets turismeindtægter i 2024 steg med 8,3 procent sammenlignet med året før til 61,1 milliarder dollars, hvilket er en ny historisk rekord.

Landet bød velkommen til 62,2 millioner besøgende i 2024, en stigning på 9 procent fra året før, ifølge Turkish Statistical Institute (TURKSTAT).

De gennemsnitlige udgifter per besøgende i 2024 var 972 dollars i alt og 97 dollars per nat.

I 2024 besøgte turister primært Tyrkiet for “rejser, underholdning, sport og kulturelle aktiviteter”.

Antallet af tyrkiske statsborgere, der rejste til udlandet, steg også med 2,9 procent i 2024 sammenlignet med året før til 11,4 millioner.

Balanceret økonomisk vækst

I et opslag på sociale medier om Tyrkiets turismeindtægter udtalte Tyrkiets vicepræsident Cevdet Yilmaz:

“Vores turismeindtægter i 2024 overgik målet for vores mellemlangsigtede økonomiske plan og nåede en rekord på 61,1 milliarder dollars”.

Han understregede også, at antallet af turister oversteg forventningerne.

Yilmaz fremhævede, at denne stærke præstation i turismesektoren ikke kun genoplivede den økonomiske aktivitet, men også bidrog til en balanceret økonomisk vækst.

“Det har skabt jobmuligheder for mange mennesker, især unge, og spillet en afgørende rolle i at balancere det nuværende underskud ved at bringe udenlandsk valuta ind i vores land”, bemærkede han.

Han tilføjede, at disse effekter har styrket Tyrkiets politikker for at opnå en balanceret og inkluderende vækst.

Med henblik på 2025, hvor turismeindtægterne forventes at nå 63,6 milliarder dollars, udtrykte Yilmaz, at han forventer, at disse positive virkninger vil fortsætte.