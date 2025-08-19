Opslaget kom samtidig med, at NEXT Sosyal – udviklet under ledelse af Türkiye Technology Team (T3) Foundation – passerede en million brugere. Milepælen blev lørdag annonceret af Selcuk Bayraktar, formand for TEKNOFESTs eksekutivkomité og T3 Foundations bestyrelse.

Markedsført som et “rent og sikkert” alternativ til de globale platforme har NEXT Sosyal hurtigt placeret sig øverst i app-butikkerne. For nylig blev NEXT Sosyal den mest hentede gratisapp i kategorien “sociale netværk”.

Siden beta-lanceringen er platformen vokset hastigt og giver brugerne mulighed for at dele tanker og indhold om nyheder, teknologi, livsstil og aktuelle begivenheder.

Præsidentens tilslutning giver NEXT Sosyal et symbolsk løft og understreger Tyrkiets ambition om at fremme lokalt udviklede digitale platforme.