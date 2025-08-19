Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan har lavet sit første opslag på NEXT Sosyal, landets hurtigtvoksende, hjemmeudviklede sociale medie.
Med et vers fra digteren Erdem Bayazits Snart vil dagen gry – “en blomst voksede frem mellem betonmurene” – spurgte Erdogan mandag sine følgere: “Er I klar?”
Beskeden var ledsaget af hashtagget “Vi begynder” samt emojis af det tyrkiske flag, Jorden og en raket.
NEXT Sosyal
Opslaget kom samtidig med, at NEXT Sosyal – udviklet under ledelse af Türkiye Technology Team (T3) Foundation – passerede en million brugere. Milepælen blev lørdag annonceret af Selcuk Bayraktar, formand for TEKNOFESTs eksekutivkomité og T3 Foundations bestyrelse.
Markedsført som et “rent og sikkert” alternativ til de globale platforme har NEXT Sosyal hurtigt placeret sig øverst i app-butikkerne. For nylig blev NEXT Sosyal den mest hentede gratisapp i kategorien “sociale netværk”.
Siden beta-lanceringen er platformen vokset hastigt og giver brugerne mulighed for at dele tanker og indhold om nyheder, teknologi, livsstil og aktuelle begivenheder.
Præsidentens tilslutning giver NEXT Sosyal et symbolsk løft og understreger Tyrkiets ambition om at fremme lokalt udviklede digitale platforme.