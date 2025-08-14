Tusinder rejste sig, da en enhed fra de tyrkiske væbnede styrker marcherede ved en uafhængighedsdagsceremoni i Pakistans hovedstad, Islamabad.

Onsdagens ceremoni – med deltagelse af præsident Asif Ali Zardari, premierminister Shehbaz Sharif, hærchef general Asim Munir og andre – fandt sted forud for landets 79. Uafhængighedsdag, som markeres torsdag.

”Pakistan og de tyrkiske væbnede styrker er et fyrtårn for stabilitet og samarbejde i regionen”, lød det fra kommentatoren, mens de tyrkiske soldater marcherede forbi tribunen, efterfulgt af et militærorkester.

Hilsen fra de tyrkiske styrker

Zardari, der også er øverstkommanderende for Pakistans væbnede styrker, tog imod honnør fra den tyrkiske enhed med hånden lagt over brystet som et tegn på respekt.