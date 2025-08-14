DIPLOMATI
Tyrkiske og aserbajdsjanske styrker deltager i uafhængighedsdagsparade i Islamabad
Pakistan markerer sin 79. Uafhængighedsdag med landsdækkende festligheder.
Tyrkiske soldater giver honnør på Jinnah Support Stadium i Islamabad. Foto: X/@MansurQr / Others
14. august 2025

Tusinder rejste sig, da en enhed fra de tyrkiske væbnede styrker marcherede ved en uafhængighedsdagsceremoni i Pakistans hovedstad, Islamabad.

Onsdagens ceremoni – med deltagelse af præsident Asif Ali Zardari, premierminister Shehbaz Sharif, hærchef general Asim Munir og andre – fandt sted forud for landets 79. Uafhængighedsdag, som markeres torsdag.

”Pakistan og de tyrkiske væbnede styrker er et fyrtårn for stabilitet og samarbejde i regionen”, lød det fra kommentatoren, mens de tyrkiske soldater marcherede forbi tribunen, efterfulgt af et militærorkester.

Hilsen fra de tyrkiske styrker

Zardari, der også er øverstkommanderende for Pakistans væbnede styrker, tog imod honnør fra den tyrkiske enhed med hånden lagt over brystet som et tegn på respekt.

Ud over Tyrkiet deltog også Aserbajdsjan med en enhed i paraden.

Tidligere på aftenen marcherede enheder fra Pakistans egne styrker, efterfulgt af et flyshow med kampfly.

Det er den første uafhængighedsdag siden den fire dage lange væbnede konflikt mellem Pakistan og Indien i maj.

I år markerer den sydasiatiske atommagt dagen under temaet “Marka-e-Haq” (“Operation of Truth”).

Flere ceremonier afholdes over hele landet for at fejre Pakistans “sejr” i den nylige konflikt, hvilket tilfører årets markering ekstra intensitet.

