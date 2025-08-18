USA er medskyldig i folkedrabet i Gaza.

Sådan lyder det i Kinas årlige rapport om menneskerettigheder i USA, udarbejdet af Statsrådets Informationskontor og offentliggjort via det statslige nyhedsbureau Xinhua.

“USA er meddelagtig i folkedrabet i Gaza”, hedder det i rapporten for 2024, som tilføjer, at Washington “urokkeligt” har ydet “militær og diplomatisk støtte til Israel”.

Ifølge rapporten har USA gentagne gange forhindret internationale bestræbelser på at sikre en våbenhvile i folkedrabets andet år i Gaza. Washington “har anvendt sin vetoret syv gange for at blokere FN’s Sikkerhedsråds resolutioner, der opfordrede til en våbenhvile”, fremgår det.