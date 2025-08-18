KRIG MOD GAZA
Kina kalder USA for ‘medskyldig i folkedrabet i Gaza’ i ny rapport
Rapporten kritiserer desuden, hvad den betegner som USA’s “overdrevne brug af ensidige sanktioner” og beskylder Washington for at “forværre humanitære kriser”.
Ifølge Gazas sundhedsministerium har Israels krig mod Gaza siden oktober 2023 kostet næsten 61.900 palæstinensere livet. / AA
18. august 2025

USA er medskyldig i folkedrabet i Gaza.

Sådan lyder det i Kinas årlige rapport om menneskerettigheder i USA, udarbejdet af Statsrådets Informationskontor og offentliggjort via det statslige nyhedsbureau Xinhua.

“USA er meddelagtig i folkedrabet i Gaza”, hedder det i rapporten for 2024, som tilføjer, at Washington “urokkeligt” har ydet “militær og diplomatisk støtte til Israel”.

Ifølge rapporten har USA gentagne gange forhindret internationale bestræbelser på at sikre en våbenhvile i folkedrabets andet år i Gaza. Washington “har anvendt sin vetoret syv gange for at blokere FN’s Sikkerhedsråds resolutioner, der opfordrede til en våbenhvile”, fremgår det.

Rapporten kritiserer desuden, hvad den betegner som USA’s “overdrevne brug af ensidige sanktioner” og beskylder Washington for at “forværre humanitære kriser”.

Ifølge Gazas sundhedsministerium har Israels krig mod Gaza siden oktober 2023 kostet næsten 61.900 palæstinensere livet, ødelagt enklaven og bragt den på randen af hungersnød.

I november sidste år udstedte Den Internationale Straffedomstol arrestordrer mod Israels premierminister Benjamin Netanyahu og tidligere forsvarsminister Yoav Gallant for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden i Gaza. Israel står desuden over for en folkedrabssag ved Den Internationale Domstol.

