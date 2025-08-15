Polens præsident har fordømt den “dumhed”, som israelske fodboldfans udviste, da de under en kamp viste et banner, der kaldte polakker “mordere siden 1939”. Episoden har vakt både forargelse og en diplomatisk konflikt.

“Det skandaløse banner vist af Maccabi Haifa-fans fornærmer mindet om polske borgere – ofre for Anden Verdenskrig, herunder tre millioner jøder. Dumhed, som ingen ord kan retfærdiggøre”, skrev Karol Nawrocki fredag morgen på X.

Torsdag, under en Europa Conference League-kamp i Debrecen, Ungarn, mod den polske klub Raków Częstochowa, holdt israelske fans et banner op med teksten “mordere siden 1939”.

Den 1. september 1939 invaderede Nazityskland Polen – en dato mange historikere anser som starten på Anden Verdenskrig i Europa.

Nawrocki kritiserede banneret skarpt og kaldte det “dumhed, som ingen ord kan retfærdiggøre”.