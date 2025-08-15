Polens præsident har fordømt den “dumhed”, som israelske fodboldfans udviste, da de under en kamp viste et banner, der kaldte polakker “mordere siden 1939”. Episoden har vakt både forargelse og en diplomatisk konflikt.
“Det skandaløse banner vist af Maccabi Haifa-fans fornærmer mindet om polske borgere – ofre for Anden Verdenskrig, herunder tre millioner jøder. Dumhed, som ingen ord kan retfærdiggøre”, skrev Karol Nawrocki fredag morgen på X.
Torsdag, under en Europa Conference League-kamp i Debrecen, Ungarn, mod den polske klub Raków Częstochowa, holdt israelske fans et banner op med teksten “mordere siden 1939”.
Den 1. september 1939 invaderede Nazityskland Polen – en dato mange historikere anser som starten på Anden Verdenskrig i Europa.
Nawrocki kritiserede banneret skarpt og kaldte det “dumhed, som ingen ord kan retfærdiggøre”.
Den israelske ambassade i Warszawa kritiserede også banneret på X og skrev: “Disse skammelige episoder afspejler ikke ånden hos størstedelen af israelske fans”.
Med reference til ambassadens udtalelse sagde Polens udenrigsminister Radosław Sikorski, at han håber, at “israelske unge lærer, at det i 1939 var Nazityskland, der invaderede Polen og begyndte at myrde dets borgere af alle trosretninger og nationaliteter”.
Polens indenrigsminister, Marcin Kierwiński, tilføjede, at denne “skandaløse forvrængning af polsk historie begået af israelske hooligans” kræver en skarp fordømmelse.
Senere meddelte Sikorski, at hvis Ungarn hjælper Warszawa med at identificere de israelske fans, vil de få indrejseforbud til Polen.