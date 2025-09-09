KONFLIKT
Begravelsesmassakre i DR Congo: Oprørsgruppe mistænkt for at have dræbt over 70
Oprørerne står bag en række blodige angreb, der har ramt både sikkerhedsstyrker og civile – ofte i landområder.
Ifølge en lokal beboer, der var med til at lede efter lig i Ntoyo, nåede dødstallet op på 102. / Reuters
9. september 2025

Mindst 70 mennesker blev natten til mandag dræbt under et angreb på en begravelse i det østlige DR Congo. Det formodes, at oprørsgruppen Allied Democratic Forces (ADF) stod bag, rapporterer lokale medier med henvisning til øjenvidner.

Angrebet – et blandt flere de seneste måneder – fandt sted omkring midnat i landsbyen Ntoyo i den østlige provins Nord-Kivu, fortalte sognepræst Paluku Nzalamingi, som besøgte gerningsstedet tidligt tirsdag, til nyhedssitet Actualite.cd.

”De dræbte næsten alle, der var samlet i huset til begravelsen. Mange blev skudt. Der ligger lig på vejen … jeg har ikke kunnet tælle dem, men der er mindst 70”, citeres Nzalamingi for at sige.

En lokal leder, Mwami Eugene Viringa, udtalte til Actualite.cd, at dødstallet kan overstige 70.

Ifølge en lokal beboer, der var med til at lede efter lig i Ntoyo, nåede dødstallet op på 102.

Nyhedsbureauet Anadolu har ikke kunnet verificere dødstallet uafhængigt, og tallet er endnu ikke blevet bekræftet af etablerede kilder.

ADF’s aktiviteter i det østlige DR Congo er intensiveret de seneste år.

Gruppen, som oprindeligt blev dannet i Uganda, har krydset grænsen og etableret sig i Kivu-regionen, hvor den udnytter politisk ustabilitet og lokale konflikter.

Oprørerne står bag en række blodige angreb, der har ramt både sikkerhedsstyrker og civile – ofte i landområder.

