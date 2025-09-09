Mindst 70 mennesker blev natten til mandag dræbt under et angreb på en begravelse i det østlige DR Congo. Det formodes, at oprørsgruppen Allied Democratic Forces (ADF) stod bag, rapporterer lokale medier med henvisning til øjenvidner.

Angrebet – et blandt flere de seneste måneder – fandt sted omkring midnat i landsbyen Ntoyo i den østlige provins Nord-Kivu, fortalte sognepræst Paluku Nzalamingi, som besøgte gerningsstedet tidligt tirsdag, til nyhedssitet Actualite.cd.

”De dræbte næsten alle, der var samlet i huset til begravelsen. Mange blev skudt. Der ligger lig på vejen … jeg har ikke kunnet tælle dem, men der er mindst 70”, citeres Nzalamingi for at sige.

En lokal leder, Mwami Eugene Viringa, udtalte til Actualite.cd, at dødstallet kan overstige 70.

Ifølge en lokal beboer, der var med til at lede efter lig i Ntoyo, nåede dødstallet op på 102.