Grønland og Danmark ”er ikke alene”, lød det fra Barrot, som lovede en fransk og europæisk støtte ”i dag og i morgen”.

Frankrig har tidligere erklæret sin støtte til Grønland og Danmark midt i amerikanske trusler om overtagelse af det danske selvstyreområde, men weekendens besøg var en klar bekræftelse af franskmændenes position.

Det franske ophold i Grønland, som begyndte lørdag og sluttede søndag, indebar et besøg til det franske flådefartøj BSAM Garonne i havnen i Nuuk.

Rejsen skete få dage efter, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen indkaldte USA’s øverste diplomat i Danmark, efter oplysninger om amerikanske påvirkningsoperationer i Grønland.