NORD- OG SYDAMERIKA
2 minut læsning
Maduro: USA bruger krigen mod narkotika som påskud for at beslaglægge Venezuelas naturressourcer
“Det amerikanske imperium blander sig på en måde, der er farlig for vores region – og i sidste ende også for dem selv”, siger Nicolás Maduro.
"De leder efter olie, ikke narkosmugling", siger Maduro. / Reuters
10. september 2025

Venezuelas præsident Nicolás Maduro har beskyldt USA for at ville stjæle landets olie, gas og guld og afvist Washingtons begrundelse for den seneste militære udstationering i Caribien som et påskud.

“De leder efter mange ting. De leder efter olie, ikke narkosmugling”, sagde Maduro i et interview med Ecuadors tidligere præsident Rafael Correa.

“Venezuela har verdens største oliereserve og den fjerdestørste gasreserve – netop i Caribien, hvor de har placeret flåden”, tilføjede han.

Anklagerne, fremsat på den russiske tv-kanal RT i programmet “Conversando con Correa”, kommer midt i stigende spændinger mellem Caracas og Washington over den amerikanske flådeudsendelse i Caribien nær Venezuelas kyst.

USA fastholder, at formålet er en anti-narkooperation.

“Sådan blander det amerikanske imperium sig på en måde, der er farlig for vores region – og i sidste ende også for dem selv”, sagde Maduro.

‘Krigsplan’

“De kommer med deres Hollywood-historier, hvor Maduro er den onde og amerikanerne er de gode. De bruger militære trusler for at forsvare deres højreradikale og imperialistiske interesser”, lød det fra den venezuelanske præsident.

Maduro beskyldte desuden USA for at have en “krigsplan” for at sikre sin verdensdominans – et mål, han kaldte “umuligt”.

Han anklagede USA for at være “verdens centrum for narkohandel” og for at lede “al smugling i Sydamerika og globalt”, og advarede om, at de egentlige mafiaer og karteller findes i USA.

USA har udstationeret otte flådefartøjer med missiler og en atomdrevet ubåd i Caribien og i sidste uge sendt F-35 kampfly til en base i Puerto Rico.

“De har rettet 1.200 missiler mod os”, advarede Maduro.

Som svar på den amerikanske tilstedeværelse har Venezuela flyttet egne skibe, mobiliseret millioner af militsfolk og udstationeret en “særlig styrke” i fem regioner langs landets kyster mod Caribien og Atlanterhavet.

