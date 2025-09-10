Venezuelas præsident Nicolás Maduro har beskyldt USA for at ville stjæle landets olie, gas og guld og afvist Washingtons begrundelse for den seneste militære udstationering i Caribien som et påskud.

“De leder efter mange ting. De leder efter olie, ikke narkosmugling”, sagde Maduro i et interview med Ecuadors tidligere præsident Rafael Correa.

“Venezuela har verdens største oliereserve og den fjerdestørste gasreserve – netop i Caribien, hvor de har placeret flåden”, tilføjede han.

Anklagerne, fremsat på den russiske tv-kanal RT i programmet “Conversando con Correa”, kommer midt i stigende spændinger mellem Caracas og Washington over den amerikanske flådeudsendelse i Caribien nær Venezuelas kyst.

USA fastholder, at formålet er en anti-narkooperation.

“Sådan blander det amerikanske imperium sig på en måde, der er farlig for vores region – og i sidste ende også for dem selv”, sagde Maduro.

‘Krigsplan’