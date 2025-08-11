KRIG MOD GAZA
1 minut læsning
Udenrigsminister: New Zealand overvejer at anerkende en palæstinensisk stat
Meddelelsen kommer samtidig med, at Australiens premierminister Anthony Albanese har udtalt, at hans land vil anerkende en palæstinensisk stat ved FN’s Generalforsamling i september.
Flere lande, herunder Frankrig, Storbritannien og Canada, har annonceret planer om at anerkende palæstinensisk statsdannelse. / AP
11. august 2025

New Zealand overvejer at anerkende en palæstinensisk stat.

Det er ifølge en udtalelse fra landets udenrigsminister Winston Peters mandag.

Premierminister Christopher Luxons regering vil træffe en formel beslutning i september og præsentere regeringens tilgang under FN’s “Leaders' Week”, sagde han.

Flere lande, herunder Australien, Storbritannien og Canada, har i de seneste uger annonceret, at de vil anerkende en palæstinensisk stat ved FN’s Generalforsamling i september.

Peters sagde, at selvom nogle af New Zealands tætte allierede har valgt at anerkende en palæstinensisk stat, fører New Zealand en uafhængig udenrigspolitik.

Meddelelsen kommer samtidig med, at Australiens premierminister Anthony Albanese har udtalt, at hans land vil anerkende en palæstinensisk stat ved FN’s Generalforsamling i september.

“Australien vil anerkende det palæstinensiske folks ret til en egen stat”, sagde han til journalister og tilføjede, at det er den eneste måde at sikre, at freden bliver “varig”.

“Der er et mulighedens øjeblik her, og Australien vil arbejde sammen med det internationale samfund for at gribe den”, sagde han til journalister.

Flere lande, herunder Frankrig, Storbritannien og Canada, har annonceret planer om at anerkende palæstinensisk statsdannelse.

