Meddelelsen kommer samtidig med, at Australiens premierminister Anthony Albanese har udtalt, at hans land vil anerkende en palæstinensisk stat ved FN’s Generalforsamling i september.

“Australien vil anerkende det palæstinensiske folks ret til en egen stat”, sagde han til journalister og tilføjede, at det er den eneste måde at sikre, at freden bliver “varig”.

“Der er et mulighedens øjeblik her, og Australien vil arbejde sammen med det internationale samfund for at gribe den”, sagde han til journalister.

Flere lande, herunder Frankrig, Storbritannien og Canada, har annonceret planer om at anerkende palæstinensisk statsdannelse.