Israelsk politi har foretaget ransagninger i den nordlige by Haifa, hvor udenlandske tv-hold – heriblandt fra TRT Arabi – arbejdede, og har beslaglagt deres udstyr.

Indgrebet blev iværksat efter ordre fra landets højreekstreme nationale sikkerhedsminister, Itamar Ben-Gvir, som havde instrueret politi og efterretningstjenester i at forhindre udenlandske mediers tv-udsendelser, med den begrundelse, at de kunne “true statens sikkerhed”.

Under et iransk angreb natten til den 15. juni blev et missil affyret mod et olieraffinaderi i Haifa.

En af ransagningerne fandt sted på et hotelværelse i Haifa, hvor journalister angiveligt havde rettet kameraer mod byens havn.

I en officiel udtalelse forklarede politiet, at aktionen blev foretaget på baggrund af et tip og som led i Ben-Gvirs politik om “nul tolerance”.

Politiet oplyser desuden, at de journalister, hvis udstyr blev konfiskeret, er blevet indkaldt til afhøring.

Både TRT Arabi og den arabiske tv-station Al-Ghad har bekræftet, at deres reportagehold fik gennemsøgt deres arbejdslokationer, og at udstyr blev beslaglagt.

Tidligere samme dag opfordrede Ben-Gvir Israels interne efterretningstjeneste, Shin Bet, til at handle over for udenlandske tv-stationer.