USA’s præsident Donald Trump har afvist den amerikanske efterretningstjenestes vurdering af, at Iran ikke er ved at udvikle atomvåben, og insisterer på, at Teheran var “meget tæt” på at skaffe sig et, før Israel gennemførte luftangreb, som førte til en kraftig optrapning af spændingerne i regionen.

“Jeg er ligeglad med, hvad hun sagde. Jeg mener, de var meget tæt på at have et”, sagde Trump til journalister ombord på Air Force One med henvisning til Tulsi Gabbard, chefen for de amerikanske efterretningstjenester.

Under en høring i Kongressen i marts sagde Gabbard, at det amerikanske efterretningsmiljø “fortsat vurderer, at Iran ikke er i gang med at producere et atomvåben”, og at den øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, “ikke har godkendt” et sådant program. Både USA og IAEA vurderer, at det iranske våbenprogram blev suspenderet i 2003.

Hun tilføjede, at efterretningstjenesterne fortsat overvåger, om Teheran genoptager programmet.

Tirsdag udtalte Gabbard dog til journalister, at hendes holdning er i overensstemmelse med Trumps:

“Hvad præsident Trump siger, er det samme, som jeg sagde i min årlige trusselsvurdering”, sagde hun og beskyldte medierne for at forvride hendes udtalelser.

‘Ikke ligefrem i forhandlingshumør’

CNN rapporterede – med henvisning til fire unavngivne kilder – at amerikanske efterretninger fortsat vurderer, at Iran ikke er i gang med at bygge en bombe, og at det vil tage to til tre år at samle én.

Spændingerne i regionen er steget markant siden fredag, hvor Israel gennemførte luftangreb mod iranske atom- og militæranlæg samt civile områder.

Teheran har oplyst, at mere end 224 personer er blevet dræbt og over 1.000 såret i angrebene.

Iran svarede igen med missil- og droneangreb, som ifølge israelske embedsmænd har dræbt mindst 24 personer og såret flere hundrede.

En officiel amerikansk kilde udtalte til CNN, at de israelske angreb muligvis kun har forsinket Irans atomkapacitet med et par måneder.

Mens der blev påført skade på anlægget i Natanz, forblev det stærkt bevogtede Fordow-anlæg angiveligt intakt.

Angrebene har også forstyrret de indirekte atomforhandlinger mellem Washington og Teheran. Trump har antydet, at han ikke er interesseret i at genoptage forhandlingerne:

“Jeg sagde til dem, at de skulle lave aftalen. De burde have lavet aftalen. Deres byer er blevet smadret til ruiner. De har mistet mange mennesker”, sagde Trump.

“Jeg er ikke ligefrem i forhandlingshumør”.