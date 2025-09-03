KRIG
Udtalelsen markerer første gang, at den russiske præsident anerkender nordkoreanske troppers deltagelse i Ukraine-krigen.
Putin: ‘Modige’ nordkoreanske soldater deltog i Ukraine-krigen på Kims initiativ
Den russiske præsident bad Kim om at overbringe hans “dybfølte taknemmelighed” til “hele det nordkoreanske folk”. / AA
3. september 2025

Ruslands præsident Vladimir Putin sagde onsdag, at “modige” nordkoreanske soldater deltog i Ukraine-krigen på initiativ af deres leder Kim Jong-un.

Putin kom med udtalelsen under bilaterale samtaler med Kim i Diaoyutai State Guesthouse efter at have deltaget i Kinas “Victory Day”-militærparade i Beijing.

Udtalelsen markerer første gang, den russiske præsident nævner, at nordkoreanske tropper deltager i Ukraine-krigen på Kims initiativ.

Kim sagde, at han havde til hensigt at fokusere på “udvikling af relationerne” med Moskva.

“Jeg er meget tilfreds med, at vi i dag har mulighed for at tale om vores relationer … og at jeg har muligheden for at mødes med Dem alene”, sagde den nordkoreanske leder, citeret af det russiske statslige nyhedsbureau RIA Novosti.

Putin tilføjede, at relationerne mellem Rusland og Nordkorea havde fået en “særlig tillidsfuld og venskabelig karakter”.

Han bemærkede, at nordkoreanske specialstyrker havde deltaget i kampene i Ruslands Kursk-region mod ukrainske tropper.

“På Deres initiativ deltog Deres specialstyrker, som bekendt, i befrielsen af Kursk-regionen, helt i overensstemmelse med vores nye aftale”, sagde Putin og roste nordkoreanske soldater for at have kæmpet “modigt og heroisk”.

Den russiske præsident bad Kim om at overbringe hans “dybfølte taknemmelighed” til “hele det nordkoreanske folk”.

Et strategisk partnerskab

Da han fulgte den nordkoreanske leder til hans bil efter mødet, inviterede Putin Kim til et fremtidigt besøg i Rusland og sagde: “Vi venter på dig – kom”.

Dette var deres fjerde bilaterale møde, som varede 2,5 timer.

Tidligere mødtes Putin og Kim til deres første topmøde i 2019, da den nordkoreanske leder rejste til Vladivostok i Ruslands fjernøsten.

Senere i september 2023 rejste Kim igen til Rusland til et andet topmøde med Putin, som selv foretog sit andet besøg i Pyongyang i juni sidste år, hvor de underskrev et omfattende strategisk partnerskab, der forpligter parterne til militær støtte i tilfælde af et angreb fra en tredjepart.

Efterfølgende indsatte Pyongyang tusindvis af tropper i Ukraine-krigen.

Ifølge Sydkorea har Pyongyang mistet omkring 2.000 soldater i kampene mod Kiev.

