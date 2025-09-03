Demokratiske medlemmer af Repræsentanternes Hus’ tilsynskomité har anklaget det amerikanske justitsministerium for at tilbageholde vigtige dokumenter om Jeffrey Epstein.

De påpeger, at næsten alle de 33.295 sider, der for nylig er blevet frigivet, allerede var offentligt tilgængelige.

I en erklæring tirsdag sagde komitéens demokratiske medlemmer, at “97 procent" af materialet allerede var blevet offentliggjort af føderale, regionale eller lokale myndigheder.

“De 33.000 siders Epstein-dokumenter, som formand James Comer har valgt at ‘frigive’, var stort set i forvejen offentligt tilgængelige. Til det amerikanske folk – lad jer ikke narre”, lød det. De tilføjede, at udleveringen ikke indeholder “nogen klientliste eller noget, der styrker gennemsigtigheden eller retfærdigheden for ofrene”.

Lovgiverne argumenterede for, at Justitsministeriet ikke har opfyldt sine juridiske forpligtelser til at fremlægge fulde, uredigerede akter, samtidig med at ofrene beskyttes og materiale med seksuelt misbrug af børn censureres.

De opfordrede justitsminister Pam Bondi til at efterkomme en stævning og straks udlevere det fulde sæt dokumenter.

Et ‘statsligt coverup’