Demokratiske medlemmer af Repræsentanternes Hus’ tilsynskomité har anklaget det amerikanske justitsministerium for at tilbageholde vigtige dokumenter om Jeffrey Epstein.
De påpeger, at næsten alle de 33.295 sider, der for nylig er blevet frigivet, allerede var offentligt tilgængelige.
I en erklæring tirsdag sagde komitéens demokratiske medlemmer, at “97 procent" af materialet allerede var blevet offentliggjort af føderale, regionale eller lokale myndigheder.
“De 33.000 siders Epstein-dokumenter, som formand James Comer har valgt at ‘frigive’, var stort set i forvejen offentligt tilgængelige. Til det amerikanske folk – lad jer ikke narre”, lød det. De tilføjede, at udleveringen ikke indeholder “nogen klientliste eller noget, der styrker gennemsigtigheden eller retfærdigheden for ofrene”.
Lovgiverne argumenterede for, at Justitsministeriet ikke har opfyldt sine juridiske forpligtelser til at fremlægge fulde, uredigerede akter, samtidig med at ofrene beskyttes og materiale med seksuelt misbrug af børn censureres.
De opfordrede justitsminister Pam Bondi til at efterkomme en stævning og straks udlevere det fulde sæt dokumenter.
Et ‘statsligt coverup’
Den delvise udlevering kommer, mens presset i Kongressen vokser på tværs af partier for en fuld offentliggørelse. Repræsentant Thomas Massie fra Kentucky sagde til CBS News, at materialet stort set ikke viser nye oplysninger: “Nogen må vise os, hvad der er nyt i de dokumenter”.
Massie og repræsentant Ro Khanna fra Californien har fremsat et lovforslag, der kræver, at Justitsministeriet offentliggør alle Epstein-dokumenter inden for 30 dage.
Massie indgav også tirsdag en anmodning om at tvinge Huset til at stemme om sagen.
Epstein, en tidligere finansmand og dømt sexforbryder med forbindelser til indflydelsesrige personer, døde ifølge officielle oplysninger ved selvmord i en fængselscelle i New York i 2019, mens han ventede på rettergang for menneskehandel med seksuelle formål.
En rapport fra Justitsministeriet, offentliggjort i juli, bekræftede den konklusion og afviste påstande om, at Epstein havde opbevaret en hemmelig klientliste. Den afgørelse har næret skepsis blandt Trump-allierede republikanere og konspirationsteoretikere, der fortsat hævder, at der er tale om et statsligt coverup.