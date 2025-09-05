USA’s præsident Donald Trump vil fredag underskrive en bekendtgørelse, der omdøber Forsvarsministeriet til “Krigsministeriet”, bekræftede Det Hvide Hus’ talskvinde Karoline Leavitt.

Bekendtgørelsen, som først blev rapporteret af Fox News, genindfører den historiske betegnelse, der blev anvendt indtil 1949, hvor National Security Act af 1947 reorganiserede det militære system under det nuværende navn.

Ifølge bekendtgørelsen vil “Krigsministeriet” fungere som en sekundær titel, mens forsvarsminister Pete Hegseth formelt vil påtage sig den ekstra titel som “krigsminister”.

Direktivet instruerer også Hegseth i at foreslå tiltag, der skal gøre ændringen permanent.

“Alle kan lide, at vi havde en utrolig sejrrig historie, dengang det hed Krigsministeriet”, sagde Trump til journalister den 25. august.

Hegseth hilste tiltaget velkommen og sagde, at det afspejlede et bredere kulturelt skift.

“Vi er ikke bare forsvar, vi er angreb”, sagde han.