Trump vil omdøbe Pentagon til ‘Krigsministeriet’
Krigsministeriet blev oprettet i 1789, samme år som den amerikanske forfatning trådte i kraft, og administrerede landets militær frem til Anden Verdenskrig.
“Vi er ikke bare forsvar, vi er angreb”, siger forsvarsministeren, der hilser tiltaget velkommen. / Reuters
5. september 2025

USA’s præsident Donald Trump vil fredag underskrive en bekendtgørelse, der omdøber Forsvarsministeriet til “Krigsministeriet”, bekræftede Det Hvide Hus’ talskvinde Karoline Leavitt.

Bekendtgørelsen, som først blev rapporteret af Fox News, genindfører den historiske betegnelse, der blev anvendt indtil 1949, hvor National Security Act af 1947 reorganiserede det militære system under det nuværende navn.

Ifølge bekendtgørelsen vil “Krigsministeriet” fungere som en sekundær titel, mens forsvarsminister Pete Hegseth formelt vil påtage sig den ekstra titel som “krigsminister”.

Direktivet instruerer også Hegseth i at foreslå tiltag, der skal gøre ændringen permanent.

“Alle kan lide, at vi havde en utrolig sejrrig historie, dengang det hed Krigsministeriet”, sagde Trump til journalister den 25. august.

Hegseth hilste tiltaget velkommen og sagde, at det afspejlede et bredere kulturelt skift.

“Vi er ikke bare forsvar, vi er angreb”, sagde han.

Aggressiv signalværdi

Krigsministeriet blev oprettet i 1789, samme år som den amerikanske forfatning trådte i kraft, og administrerede landets militær frem til Anden Verdenskrig.

Efter krigen omdøbte Kongressen det til Forsvarsministeriet for at afspejle en koldkrigsorienteret vægt på inddæmning og alliancer.

Trump-administrationen har argumenteret for, at genindførelsen af titlen understreger militær styrke og genskaber en klar hensigt.

Kritikere advarer dog om, at det signalerer et skifte mod en mere aggressiv retorik og kan underminere USA’s diplomatiske budskaber.

Trump sagde, at han forventede, at Kongressen ville støtte en lovgivning, hvis det bliver nødvendigt for at formalisere navneændringen.

“Vi gør det bare. Jeg er sikker på, at Kongressen vil gå med, hvis vi får brug for det”, sagde han.

