KRIG MOD GAZA
Danmark skal deltage i nødhjælpsnedkastning over Gaza
Udenrigsministeren understreger, at det ”på ingen måde” er en ”optimal måde at give nødhjælp på”.
Israels brutale krigsførelse har efterladt den tætbefolkede stribe i ruiner. / AP
9 timer siden

I løbet af de kommende dage vil Danmark tage del i nedkastningen af nødhjælp over det belejrede Gaza, hvor den palæstinensiske befolkning befinder sig i en humanitær krise, som følge af Israels folkemorderiske krig.

Det er ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som har udtalt sig til DR.

”Der er et åbent vindue i øjeblikket frem til slut august, hvor Israel har tilladt adgang til deres luftrum”, lyder det fra ministeren tirsdag, ifølge AFP.

Danmark skal tage del i én til to nedkastninger i perioden frem til den 22. august. Løkke gav ikke detaljer om størrelsen af bidraget, men hjælpen skal nå frem via et dansk Hercules-fly.

Udenrigsministeren understreger, at det ”på ingen måde” er en ”optimal måde at give nødhjælp på”.

”Men det er også der, vi befinder os nu”, lyder det.

Nedkastningsinitiativet er koordineret af Jordan og De Forenede Arabiske Emirater, som ifølge Ritzau har anmodet Danmark om hjælp.

Spanien, Frankrig og Storbritannien er blandt de lande i Vesten, der i samarbejde med arabiske nationer har leveret humanitær nødhjælp til Gazastriben via luften.

Israels folkemord i Gaza fortsætter uafbrudt på 22. måned. Mindst 60.000 mennesker – størstedelen kvinder og børn – er blevet dræbt og mange flere såret.

Israelernes brutale krigsførelse har efterladt den tætbefolkede stribe i ruiner, og dens blokade har ført til en akut humanitær krise.

KILDE:AFP
