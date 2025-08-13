I løbet af de kommende dage vil Danmark tage del i nedkastningen af nødhjælp over det belejrede Gaza, hvor den palæstinensiske befolkning befinder sig i en humanitær krise, som følge af Israels folkemorderiske krig.

Det er ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som har udtalt sig til DR.

”Der er et åbent vindue i øjeblikket frem til slut august, hvor Israel har tilladt adgang til deres luftrum”, lyder det fra ministeren tirsdag, ifølge AFP.

Danmark skal tage del i én til to nedkastninger i perioden frem til den 22. august. Løkke gav ikke detaljer om størrelsen af bidraget, men hjælpen skal nå frem via et dansk Hercules-fly.

Udenrigsministeren understreger, at det ”på ingen måde” er en ”optimal måde at give nødhjælp på”.