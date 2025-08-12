KRIG MOD GAZA
2 minut læsning
Israels forsvarsminister i konflikt med hærchefen over uautoriserede udnævnelser
Spændingerne har stået på i to uger mellem hærchefen og premierminister Benjamin Netanyahus regering om de næste skridt i den folkemorderiske krig i Gaza.
Israels forsvarsminister i konflikt med hærchefen over uautoriserede udnævnelser
Den israelske besættelseshær kontrollerer i øjeblikket omkring 75 procent af det belejrede palæstinensiske område. / AA
18 timer siden

Israels forsvarsminister har givet landets hærchef en irettesættelse for at have foretaget udnævnelser uden hans godkendelse, midt i voksende spændinger mellem militæret og regeringen op til en planlagt eskalering af den brutale krig mod Gaza.

I en erklæring tirsdag oplyste forsvarsminister Israel Katz’ ministerium, at stabschefen, Eyal Zamir, havde gennemført drøftelser om militære udnævnelser “uden forudgående koordinering eller aftale” med ministeren.

Erklæringen tilføjede, at dette var “i strid med gældende procedurer”, og at Katz derfor “ikke har til hensigt at drøfte eller godkende nogen af de udnævnelser eller navne, der er blevet offentliggjort”.

Kort efter svarede hæren i en udtalelse, at Zamir “er den eneste myndighed, der har beføjelse til at udnævne officerer fra og med oberstniveau”.

“Hærchefen træffer udnævnelsesbeslutningerne – hvorefter udnævnelsen forelægges ministeren til godkendelse”, tilføjede erklæringen.

Uenighed om Gaza-plan

Anbefalet

Spændingerne har stået på i to uger mellem hærchefen og premierminister Benjamin Netanyahus regering om de næste skridt i den folkemorderiske krig i Gaza.

Ifølge israelske medier er Zamir imod en plan, som sikkerhedskabinettet godkendte fredag, om at overtage kontrollen med hele det tætbefolkede Gaza By.

I stedet skulle Zamir ifølge medierne gå ind for at omringe Gazas største by, frem for at besætte det.

Den israelske besættelseshær kontrollerer i øjeblikket omkring 75 procent af det belejrede palæstinensiske område, der er blevet lagt i ruiner efter 22 måneders krig.

Zamir, der blev udnævnt i marts efter sin forgængers afskedigelse, udtalte i sidste uge, at han ville fortsætte med at fremlægge militærets position “uden frygt, på en pragmatisk, uafhængig og professionel måde”.

Katz har på sin side sagt, at hærchefen gerne må “udtrykke sine synspunkter”, men at militæret i sidste ende skal “gennemføre” regeringens beslutninger om Gaza.

Udforsk
Tysk forsvarsminister besøger Ukraine for at drøfte våbenstøtte
Nord- og Sydkorea standser højttalerkrig ved grænsen
Nordafrikansk frihedskonvoj krydser ind i Libyen på vej mod belejrede Gaza
Rusland afholder militærøvelser i Østersøen
Skoleskyderi i Østrig efterlader 10 døde og flere sårede
Mindst 15 dræbt i busulykke med studerende i det nordlige Malaysia
Erdogan holder Eid al-Adha-samtaler med ledere fra Armenien, Indonesien og Malaysia
Israelske propaganda-annoncer på danske medieplatforme skaber kontrovers
Erdogan og Pezeshkian drøfter bilaterale relationer i telefonopkald
Kina afviser ‘på det kraftigste’ USA’s påstand om brud på toldaftale
Pilgrimsrejsende blev nægtet adgang til fly – så skete det utrolige
Bosniens forfatningsdomstol annullerer flere løsrivelseslove vedtaget af etnisk serbisk delstat
Bangladesh og Japan vil styrke strategiske bånd med aftaler om arbejdskraft og forsvar
Thailand og Cambodja enige om at trække tropper tilbage fra omstridt grænseområde
Tyrkiet fordømmer israelsk luftangreb, der dræbte fem nødhjælpsarbejdere i Gaza
Tag et smugkig på TRT Global. Del din feedback!
Contact us