Israels forsvarsminister har givet landets hærchef en irettesættelse for at have foretaget udnævnelser uden hans godkendelse, midt i voksende spændinger mellem militæret og regeringen op til en planlagt eskalering af den brutale krig mod Gaza.
I en erklæring tirsdag oplyste forsvarsminister Israel Katz’ ministerium, at stabschefen, Eyal Zamir, havde gennemført drøftelser om militære udnævnelser “uden forudgående koordinering eller aftale” med ministeren.
Erklæringen tilføjede, at dette var “i strid med gældende procedurer”, og at Katz derfor “ikke har til hensigt at drøfte eller godkende nogen af de udnævnelser eller navne, der er blevet offentliggjort”.
Kort efter svarede hæren i en udtalelse, at Zamir “er den eneste myndighed, der har beføjelse til at udnævne officerer fra og med oberstniveau”.
“Hærchefen træffer udnævnelsesbeslutningerne – hvorefter udnævnelsen forelægges ministeren til godkendelse”, tilføjede erklæringen.
Uenighed om Gaza-plan
Spændingerne har stået på i to uger mellem hærchefen og premierminister Benjamin Netanyahus regering om de næste skridt i den folkemorderiske krig i Gaza.
Ifølge israelske medier er Zamir imod en plan, som sikkerhedskabinettet godkendte fredag, om at overtage kontrollen med hele det tætbefolkede Gaza By.
I stedet skulle Zamir ifølge medierne gå ind for at omringe Gazas største by, frem for at besætte det.
Den israelske besættelseshær kontrollerer i øjeblikket omkring 75 procent af det belejrede palæstinensiske område, der er blevet lagt i ruiner efter 22 måneders krig.
Zamir, der blev udnævnt i marts efter sin forgængers afskedigelse, udtalte i sidste uge, at han ville fortsætte med at fremlægge militærets position “uden frygt, på en pragmatisk, uafhængig og professionel måde”.
Katz har på sin side sagt, at hærchefen gerne må “udtrykke sine synspunkter”, men at militæret i sidste ende skal “gennemføre” regeringens beslutninger om Gaza.