Israels forsvarsminister har givet landets hærchef en irettesættelse for at have foretaget udnævnelser uden hans godkendelse, midt i voksende spændinger mellem militæret og regeringen op til en planlagt eskalering af den brutale krig mod Gaza.

I en erklæring tirsdag oplyste forsvarsminister Israel Katz’ ministerium, at stabschefen, Eyal Zamir, havde gennemført drøftelser om militære udnævnelser “uden forudgående koordinering eller aftale” med ministeren.

Erklæringen tilføjede, at dette var “i strid med gældende procedurer”, og at Katz derfor “ikke har til hensigt at drøfte eller godkende nogen af de udnævnelser eller navne, der er blevet offentliggjort”.

Kort efter svarede hæren i en udtalelse, at Zamir “er den eneste myndighed, der har beføjelse til at udnævne officerer fra og med oberstniveau”.

“Hærchefen træffer udnævnelsesbeslutningerne – hvorefter udnævnelsen forelægges ministeren til godkendelse”, tilføjede erklæringen.

Uenighed om Gaza-plan