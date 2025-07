Israels højreekstreme kulturarvsminister, Amichai Eliyahu, har udtalt, at regeringen “kæmper mod tiden for at udslette Gaza og dets palæstinensiske befolkning”, og at området skal blive “helt jødisk”.

“Regeringen er i gang med at udslette Gaza. Vi eliminerer det onde. Vi eliminerer dets indbyggere”, sagde Eliyahu til den israelske radiokanal Kol Barama.

“Gaza vil blive fuldstændigt jødisk”, tilføjede han.

Eliyahu er medlem af det ultranationalistiske Otzma Yehudit-parti (Jødisk Magt), som ledes af den kontroversielle sikkerhedsminister Itamar Ben-Gvir. Han afviste samtidig voksende internationale advarsler om hungersnød i Gaza.

“Vi behøver ikke at tage os af Gazas sult”, lød det fra ministeren.

Han benyttede også lejligheden til at angribe oppositionspolitikere, der har rettet kritik mod premierminister Benjamin Netanyahus håndtering af krigen.

“Disse syge mennesker som Yair Golan og Ehud Olmert har mistet deres identitet og støtter ikke længere det israelske folk”, sagde Eliyahu.

Siden oktober 2023 har Israels folkemord kostet over 59.200 palæstinensere livet i Gaza – størstedelen af dem kvinder og børn. Krigen har lagt området i ruiner, nedbrudt sundhedssystemet og udløst akut fødevaremangel.

I november sidste år udstedte Den Internationale Straffedomstol arrestordrer mod Netanyahu og hans tidligere forsvarsminister Yoav Gallant for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden.

Israel er desuden anklaget for folkedrab ved Den Internationale Domstol i Haag som følge af sin krig mod Gaza.