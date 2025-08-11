KRIG MOD GAZA
Mohamed Salah kritiserer UEFA-hyldest til ‘den palæstinensiske Pelé’
Salah delte opslaget med teksten: “Kan I fortælle os, hvordan han døde, hvor, og hvorfor?”
Liverpool-angriberen Mohamed Salah har kritiseret UEFA’s hyldest til den dræbte Suleiman Al-Obeid, kendt som “den palæstinensiske Pelé”, efter at Europas fodboldforbund undlod at nævne, at han blev dræbt af Israel, mens han ventede på humanitær hjælp i Gazastriben.

I et kort opslag på X den 9. august kaldte UEFA den tidligere landsholdsspiller “et talent, der gav håb til utallige børn – selv i de mørkeste tider”.

Salah delte opslaget med teksten: “Kan I fortælle os, hvordan han døde, hvor, og hvorfor?”

Ifølge det Palæstinensiske Fodboldforbund blev Al-Obeid, 41, dræbt af et israelsk angreb, der ramte civile, som ventede på humanitær hjælp i det sydlige Gaza.

Al-Obeid, født i Gaza og far til fem, regnes for en af de største stjerner i Palæstinas fodboldhistorie. Han spillede 24 officielle kampe for landsholdet og scorede to mål.

Ifølge palæstinensiske myndigheder har Israel dræbt over 800 palæstinensiske atleter siden oktober 2023.

