Liverpool-angriberen Mohamed Salah har kritiseret UEFA’s hyldest til den dræbte Suleiman Al-Obeid, kendt som “den palæstinensiske Pelé”, efter at Europas fodboldforbund undlod at nævne, at han blev dræbt af Israel, mens han ventede på humanitær hjælp i Gazastriben.

I et kort opslag på X den 9. august kaldte UEFA den tidligere landsholdsspiller “et talent, der gav håb til utallige børn – selv i de mørkeste tider”.

Salah delte opslaget med teksten: “Kan I fortælle os, hvordan han døde, hvor, og hvorfor?”