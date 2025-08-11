Titusindvis af pro-palæstinensiske demonstranter samledes lørdag aften på Istanbuls Beyazit-plads efter aftenbønnen for at protestere mod Israels igangværende folkedrab og blokade af Gaza.

Demonstrationen, der omfattede både ikke-statslige organisationer og borgere fra civilsamfundet, fortsatte derfra i en march mod den historiske Hagia Sofia moské.

Deltagerne søgte at skabe opmærksomhed om den humanitære krise og udtrykke solidaritet med befolkningen i Gaza midt i den eskalerende vold og alvorlige mangel på mad og medicin.

Arrangørerne opfordrede det internationale samfund til at handle hurtigt for at stoppe lidelserne.