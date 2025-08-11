KRIG MOD GAZA
1 minut læsning
Titusindvis demonstrerer i Istanbul mod Israels folkedrab og blokade af Gaza
Demonstranterne marcherede fra Beyazit-pladsen til Hagia Sofia og opfordrede til akut international handling for at stoppe lidelserne i Gaza.
Titusindvis demonstrerer i Istanbul mod Israels folkedrab og blokade af Gaza
Israels folkemorderiske krig har efterladt Gazastriben i ruiner og skabt en humanitær krise. / AA
11. august 2025

Titusindvis af pro-palæstinensiske demonstranter samledes lørdag aften på Istanbuls Beyazit-plads efter aftenbønnen for at protestere mod Israels igangværende folkedrab og blokade af Gaza.

Demonstrationen, der omfattede både ikke-statslige organisationer og borgere fra civilsamfundet, fortsatte derfra i en march mod den historiske Hagia Sofia moské.

Deltagerne søgte at skabe opmærksomhed om den humanitære krise og udtrykke solidaritet med befolkningen i Gaza midt i den eskalerende vold og alvorlige mangel på mad og medicin.

Arrangørerne opfordrede det internationale samfund til at handle hurtigt for at stoppe lidelserne.

Anbefalet

Israel har mødt stigende fordømmelse for sit folkedrab i Gaza, hvor det israelske militær har dræbt over 61.000 mennesker siden oktober 2023.

Israels folkemorderiske krig har efterladt Gazastriben i ruiner og skabt en humanitær krise.

I november sidste år udstedte Den Internationale Straffedomstol arrestordrer mod Israels premierminister Benjamin Netanyahu og hans tidligere forsvarsminister Yoav Gallant for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden i Gaza.

Israel står desuden over for en folkedrabssag ved Den Internationale Domstol.

Udforsk
Tysk forsvarsminister besøger Ukraine for at drøfte våbenstøtte
Nord- og Sydkorea standser højttalerkrig ved grænsen
Nordafrikansk frihedskonvoj krydser ind i Libyen på vej mod belejrede Gaza
Rusland afholder militærøvelser i Østersøen
Skoleskyderi i Østrig efterlader 10 døde og flere sårede
Mindst 15 dræbt i busulykke med studerende i det nordlige Malaysia
Erdogan holder Eid al-Adha-samtaler med ledere fra Armenien, Indonesien og Malaysia
Israelske propaganda-annoncer på danske medieplatforme skaber kontrovers
Erdogan og Pezeshkian drøfter bilaterale relationer i telefonopkald
Kina afviser ‘på det kraftigste’ USA’s påstand om brud på toldaftale
Pilgrimsrejsende blev nægtet adgang til fly – så skete det utrolige
Bosniens forfatningsdomstol annullerer flere løsrivelseslove vedtaget af etnisk serbisk delstat
Bangladesh og Japan vil styrke strategiske bånd med aftaler om arbejdskraft og forsvar
Thailand og Cambodja enige om at trække tropper tilbage fra omstridt grænseområde
Tyrkiet fordømmer israelsk luftangreb, der dræbte fem nødhjælpsarbejdere i Gaza
Tag et smugkig på TRT Global. Del din feedback!
Contact us