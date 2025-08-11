Titusindvis af pro-palæstinensiske demonstranter samledes lørdag aften på Istanbuls Beyazit-plads efter aftenbønnen for at protestere mod Israels igangværende folkedrab og blokade af Gaza.
Demonstrationen, der omfattede både ikke-statslige organisationer og borgere fra civilsamfundet, fortsatte derfra i en march mod den historiske Hagia Sofia moské.
Deltagerne søgte at skabe opmærksomhed om den humanitære krise og udtrykke solidaritet med befolkningen i Gaza midt i den eskalerende vold og alvorlige mangel på mad og medicin.
Arrangørerne opfordrede det internationale samfund til at handle hurtigt for at stoppe lidelserne.
Israel har mødt stigende fordømmelse for sit folkedrab i Gaza, hvor det israelske militær har dræbt over 61.000 mennesker siden oktober 2023.
Israels folkemorderiske krig har efterladt Gazastriben i ruiner og skabt en humanitær krise.
I november sidste år udstedte Den Internationale Straffedomstol arrestordrer mod Israels premierminister Benjamin Netanyahu og hans tidligere forsvarsminister Yoav Gallant for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden i Gaza.
Israel står desuden over for en folkedrabssag ved Den Internationale Domstol.