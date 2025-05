Den generative AI-gigant OpenAI har lanceret et nyt kunstig intelligens-værktøj kaldet “deep research”, som ifølge virksomheden kan udføre flerstadie-research på internettet til komplekse opgaver.

“I dag lancerer vi vores næste agent, der kan gøre dit arbejde for dig selvstændigt – deep research”, skrev OpenAI på X søndag.

Deep research er drevet af en version af den kommende OpenAI o3-model, der er optimeret til web-browsing og dataanalyse.

Brugere skal blot give en såkaldt prompt, hvorefter OpenAI’s chatbot ChatGPT vil finde, analysere og bearbejde adskillige online kilder såsom tekst, billeder og PDF’er til at skabe en omfattende rapport på niveau med en researchanalytiker, sagde OpenAI.

“Den opnår på snesvis af minutter, hvad der ville tage et menneske mange timer”, påstår OpenAI.

“Deep research er udviklet til folk, der arbejder intensivt med viden inden for områder som finans, videnskab, politik og ingeniørarbejde, og som har brug for grundig og pålidelig research”.

Tidlige udfordringer

OpenAI tilføjede, at deep research stadig er i sit tidlige stadie og har begrænsninger.

“Den kan have svært ved at skelne autoritativ information fra rygter og viser i øjeblikket svagheder i såkaldt confidence calibration, hvilket ofte fører til, at den ikke formidler usikkerhed præcist”, sagde tech-virksomheden.

“Deep research” er tilgængelig fra søndag på web-versionen af ChatGPT og vil blive rullet ud til mobil- og desktop-apps i løbet af februar, oplyste OpenAI.

Deep research er den anden AI-agent, OpenAI har lanceret i år, efter at virksomheden i januar præsenterede værktøjet Operator, der kan udføre en række opgaver såsom at lave to-do-lister eller hjælpe med ferieplanlægning.