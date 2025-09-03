Ifølge Defense News’ top-100-liste for 2025 er fem tyrkiske forsvarsvirksomheder blandt verdens mest værdifulde i branchen.

Aselsan er højest placeret af de tyrkiske virksomheder på en 43. plads med en omsætning på 3,54 milliarder dollars.

Derefter følger Turkish Aerospace Industries (TAI) på en 47. plads. Længere nede ligger Roketsan på en 71. plads, Asfat på 78. og MKE på 80.

Sammenlignet med sidste år er TAI rykket tre pladser frem, ASFAT hele 16 pladser, mens MKE er steget fire.

På verdensplan dominerer amerikanske selskaber listen med 48 ud af 100 placeringer. Top 10 består af seks fra USA, to fra Kina samt ét fra Storbritannien og ét fra Frankrig.