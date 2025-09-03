BUSINESS & TEKNOLOGI
Fem tyrkiske forsvarsfirmaer blandt verdens 100 største
Aselsan er højest placeret af de tyrkiske virksomheder.
Sammenlignet med sidste år er TAI rykket tre pladser frem, ASFAT hele 16 pladser, mens MKE er steget med fire. / AA
3. september 2025

Ifølge Defense News’ top-100-liste for 2025 er fem tyrkiske forsvarsvirksomheder blandt verdens mest værdifulde i branchen.

Aselsan er højest placeret af de tyrkiske virksomheder på en 43. plads med en omsætning på 3,54 milliarder dollars.

Derefter følger Turkish Aerospace Industries (TAI) på en 47. plads. Længere nede ligger Roketsan på en 71. plads, Asfat på 78. og MKE på 80.

Sammenlignet med sidste år er TAI rykket tre pladser frem, ASFAT hele 16 pladser, mens MKE er steget fire.

På verdensplan dominerer amerikanske selskaber listen med 48 ud af 100 placeringer. Top 10 består af seks fra USA, to fra Kina samt ét fra Storbritannien og ét fra Frankrig.

Lockheed Martin fastholder førstepladsen med en omsætning på 68,39 milliarder dollars, efterfulgt af RTX og China Aerospace Science and Industry Corporation.

Herefter følger Northrop Grumman, General Dynamics, BAE Systems, Boeing, China State Shipbuilding Corporation Limited, L3Harris Technologies og Thales på en 10. plads.

Ud over USA og Tyrkiet er virksomheder fra Storbritannien, Frankrig, Kina, Tyskland, Sydkorea og Israel også repræsenteret på listen.

