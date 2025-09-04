Google er involveret i en seks måneders kontrakt til en værdi af 45 millioner dollar med Israels premierminister Benjamin Netanyahus kontor for at fremme regeringens budskaber og nedtone den humanitære krise i Gaza, rapporterer mediet Drop Site News.

Kontrakten, som blev underskrevet i slutningen af juni, beskriver Google som en ”nøgleaktør” i Netanyahus PR-strategi, ifølge mediet.

Den israelske PR-kampagne begyndte få dage efter, at Israel den 2. marts blokerede mad, medicin, brændstof og andre humanitære forsyninger fra at komme ind i Gaza.

På daværende tidspunkt var der interne diskussioner om hvor vidt Netanyahus regering havde forberedt sig på det PR-mæssige efterspil.

En talsmand for den israelske hær sagde dengang, at myndighederne kunne iværksætte en digital kampagne ”for at forklare, at der ikke er hungersnød, og fremlægge dataene”.

Siden da har regeringsannoncer, der benægter hungersnød i Gaza, kørt bredt – heriblandt en YouTube-video fra Israels udenrigsministerium, der erklærede: ”Der er mad i Gaza. Enhver anden påstand er en løgn”. Videoen er blevet set mere end seks millioner gange, i høj grad drevet af betalt promovering.

Ifølge rapporten administreres annoncerne via YouTube og Googles Display & Video 360-platform og betegnes i regeringsdokumenter som hasbara — et hebraisk udtryk ofte oversat til ”propaganda”.

Opgørelser viser, at Israel også har brugt 3 millioner dollar på annoncer hos det amerikanske mediefirma X samt 2,1 millioner dollars hos den fransk-israelske platform Outbrain/Teads.