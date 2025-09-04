Google er involveret i en seks måneders kontrakt til en værdi af 45 millioner dollar med Israels premierminister Benjamin Netanyahus kontor for at fremme regeringens budskaber og nedtone den humanitære krise i Gaza, rapporterer mediet Drop Site News.
Kontrakten, som blev underskrevet i slutningen af juni, beskriver Google som en ”nøgleaktør” i Netanyahus PR-strategi, ifølge mediet.
Den israelske PR-kampagne begyndte få dage efter, at Israel den 2. marts blokerede mad, medicin, brændstof og andre humanitære forsyninger fra at komme ind i Gaza.
På daværende tidspunkt var der interne diskussioner om hvor vidt Netanyahus regering havde forberedt sig på det PR-mæssige efterspil.
En talsmand for den israelske hær sagde dengang, at myndighederne kunne iværksætte en digital kampagne ”for at forklare, at der ikke er hungersnød, og fremlægge dataene”.
Siden da har regeringsannoncer, der benægter hungersnød i Gaza, kørt bredt – heriblandt en YouTube-video fra Israels udenrigsministerium, der erklærede: ”Der er mad i Gaza. Enhver anden påstand er en løgn”. Videoen er blevet set mere end seks millioner gange, i høj grad drevet af betalt promovering.
Ifølge rapporten administreres annoncerne via YouTube og Googles Display & Video 360-platform og betegnes i regeringsdokumenter som hasbara — et hebraisk udtryk ofte oversat til ”propaganda”.
Opgørelser viser, at Israel også har brugt 3 millioner dollar på annoncer hos det amerikanske mediefirma X samt 2,1 millioner dollars hos den fransk-israelske platform Outbrain/Teads.
Lignende taktikker
Sidste år rapporterede WIRED om israelske Google-annoncer, der forsøgte at miskreditere FN og myndighederne i Gaza.
En annonce fra juli, lagt op af Israels statslige reklamebureau på Google Ads Transparency Center, beskyldte FN for ”bevidst sabotage” af nødhjælpsleverancer i Gaza. Annoncen promoverede det kontroversielle, USA-støttede Gaza Humanitarian Foundation (GHF), som blev etableret for at omgå FN’s humanitære arbejde, men er blevet kritiseret som en ”dødsfælde”.
En anden annonce fra juni i samme system viser et tilsvarende budskab.
Sundhedsministeriet i Gaza oplyste tirsdag, at 185 mennesker – heraf 12 børn – døde af sult i august – det højeste månedlige tal registreret siden Israels krig mod enklaven begyndte for knap to år siden.
FN’s hungerovervågning, Integrated Food Security Phase Classification (IPC), erklærede officielt Gaza for en hungersnødszone i sidste måned.
Sundhedsmyndighederne rapporterede desuden, at mere end 43.000 børn under fem år lider af underernæring, sammen med 55.000 gravide og ammende kvinder.