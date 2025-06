Ifølge Yonhap News, der citerer officielle kilder, er Sydkorea klar til at færdiggøre en forsvarskontrakt på omkring 6 milliarder dollar, som indebærer en yderligere eksport af K2 Black Panther-kampvogne til Polen. Dette vil blive Seouls største enkeltstående våbeneksport til dato.

En officiel kilde fra forsvarsindustrien bekræftede over for Yonhap, at underskrivelsesceremonien er planlagt til at finde sted i Polen senere i juni måned.

Ifølge aftalen vil Polen modtage 180 K2-kampvogne. Heraf vil 117 blive produceret af den sydkoreanske forsvarsvirksomhed Hyundai Rotem, mens de resterende enheder vil blive fremstillet lokalt i Polen af den statsejede forsvarsvirksomhed PGZ.

Sikkerhedsbekymringer

Aftalen skulle oprindeligt have været underskrevet i slutningen af 2023, men blev udskudt på grund af politiske begivenheder i begge lande – herunder intern uro i Sydkorea i kølvandet på et mislykket forsøg på at indføre militærlov i december.

Kontrakten er en del af Polens omfattende oprustningsstrategi, som skal styrke landets militære kapacitet i lyset af de fortsatte sikkerhedsudfordringer som følge af krigen i Ukraine.

I 2022 indgik Warszawa en række forsvarsaftaler med Sydkorea, herunder aftaler om anskaffelse af K2-kampvogne, selvdrevne haubitser af typen K9 og FA-50 lette jagerfly.