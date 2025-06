Metas beskedtjeneste WhatsApp er blevet forbudt på alle enheder udstedt af det amerikanske Repræsentanternes Hus, efter at der mandag blev sendt et notat til alle ansatte om forbuddet, ifølge flere medier.

”Kontoret for cybersikkerhed har vurderet, at WhatsApp udgør en høj risiko for brugerne på grund af manglende gennemsigtighed i, hvordan brugerdata beskyttes, fraværet af kryptering af lagrede data og potentielle sikkerhedsrisici forbundet med tjenesten”, stod der i notatet, der blev udsendt af Husets “Chief Administrative Officer”.

Notatet anbefalede samtidig, at de ansatte bruger andre beskedtjenester, blandt andet Amazons Wickr, Apples iMessage og FaceTime, Microsofts Teams samt Signal.

En talsmand fra techgiganten Meta udtalte, at virksomheden er ”stærkt uenig i beslutningen” og tilføjede, at WhatsApp tilbyder et højere sikkerhedsniveau end de andre apps, der er godkendt i Husets notat.

I januar oplyste en WhatsApp-ansat, at det israelske spywarefirma Paragon Solutions havde målrettet en række af WhatsApp-brugere, herunder journalister og civilsamfundsaktører.

I 2022 forbød Repræsentanternes Hus alle ansatte at bruge den sociale medieplatform TikTok på grund af sikkerhedsproblemer.