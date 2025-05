Tyrkiet har afvist anklager om, at dets havne skulle være blevet åbnet for græsk-cypriotiske skibe som led i en aftale om at lette visumprocedurer til EU for tyrkiske forretningsfolk.

“Påstandene i den græsk-cypriotiske presse om, at vores havne skulle åbne for græsk-cypriotiske skibe mod visumlempelser for vores erhvervsfolk i EU, er pure opspind”, skrev det tyrkiske udenrigsministeriums talsmand, Oncu Keceli, på X mandag.

Tyrkiet modsætter sig, at den græsk-cypriotiske administration præsenterer sig som den retmæssige regering for hele øen, mens den ignorerer naboen, Den Tyrkiske Republik Nordcypern (TRNC).

Ved en folkeafstemning i 2004 afviste den græsk-cypriotiske administration en FN-plan om at forene øen, kort før den samme administration blev optaget i EU senere samme år og fejlagtigt hævdede at repræsentere hele øen.