Tyrkiet har sammen med en række muslimske lande og organisationer stærkt fordømt den israelske parlamentsafstemning, som støtter annekteringen af den besatte Vestbred.

I en fælles erklæring udsendt torsdag af det tyrkiske udenrigsministerium udtrykker Tyrkiet, Bahrain, Egypten, Indonesien, Jordan, Nigeria, Palæstina, Qatar, Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske Emirater, Den Arabiske Liga og Den Islamiske Samarbejdsorganisation deres klare modstand mod beslutningen, som de betegner som en alvorlig krænkelse af folkeretten.

Parterne “fordømmer på det kraftigste Knessets vedtagelse af erklæringen om at indføre såkaldt ‘israelsk suverænitet’ over den besatte Vestbred og betragter det som en åbenlys og uacceptabel tilsidesættelse af relevante FN-resolutioner – først og fremmest resolutionerne 242 (1967), 338 (1973) og 2334 (2016) – som alle slår fast, at alle tiltag, der forsøger at legitimere besættelsen, herunder bosættelsesaktiviteter i palæstinensiske områder besat siden 1967, er ugyldige”.

De underskrivende lande understreger, at Israel ikke har nogen suverænitet over nogen del af de besatte palæstinensiske områder – herunder Østjerusalem, som de fastholder som hovedstad for en fremtidig palæstinensisk stat.

De slår fast om, at den israelske erklæring – som er symbolsk – ikke har nogen juridisk gyldighed og ikke ændrer det internationale retlige status af området.

“Israels handlinger bidrager blot til de stigende spændinger i regionen, som i forvejen er blevet forværret af den israelske aggression mod Gazastriben og den deraf følgende humanitære katastrofe”, lyder det i erklæringen.

Parterne opfordrer det internationale samfund – og særligt FN’s Sikkerhedsråd – til at handle resolut mod Israels forsøg på at “gennemtvinge et fait accompli ved magt”.

De advarer om, at Israels politik underminerer muligheden for en retfærdig og varig fred og udhuler grundlaget for en tostatsløsning.

Afslutningsvis gentager de deres støtte til en fredsløsning baseret på folkeretten og det såkaldte ‘arabiske fredsinitiativ’ og kræver oprettelsen af en uafhængig palæstinensisk stat inden for 1967-grænserne.