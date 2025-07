Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan testkørte lørdag den nyeste T10F-model fra landets nationale elbilproducent, Togg, og demonstrerede dermed Tyrkiets voksende rolle i den globale elbilindustri.

Ved hans side var blandt andre formanden for Union of Chambers and Commodity Exchanges of Türkiye (TOBB), Rifat Hisarcıklıoğlu, bestyrelsesformand for Anadolu Group, Tuncay Özilhan, Zorlu Holdings formand, Ahmet Nazif Zorlu, Turkcells bestyrelsesformand, Şenol Kazancı, samt Tosyali Holdings formand, Fuat Tosyalı.

Begivenheden fandt sted i en tid, hvor Tyrkiet hurtigt bevæger sig opad på listen over verdens største elbilmarkeder.

‘Succeshistorie’

Ifølge den britiske analysegruppe New AutoMotive har Tyrkiet i 2024 overhalet flere lande og indtaget en ottendeplads globalt målt på elbilsalg, drevet af stigende national produktion, en voksende ladeinfrastruktur og statslige incitamenter.

Sidste år blev der solgt 123.982 elbiler i Tyrkiet. Alene i april 2025 blev der solgt 11.173 enheder, hvilket placerede Tyrkiet på en syvendeplads globalt for den specifikke måned – foran lande som Norge og Italien.

December 2024 er indtil videre den stærkeste måned med 17.894 solgte elbiler, hvilket placerede Tyrkiet som nummer seks på verdensplan i den måned.

New AutoMotive beskrev Tyrkiets fremgang som en “succeshistorie” og fremhævede, at andelen af batteridrevne elbiler (BEV) har ligget over 10 procent otte måneder i træk.

Tyrkiets hurtige omstilling til elbiler betragtes som en grundpille i landets grønne omstillingsstrategi – med Togg som en nøglespiller i udviklingen af fremtidens tyrkiske bilindustri.