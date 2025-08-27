En alvorlig trafikulykke uden for Afghanistans hovedstad Kabul har kostet mindst 25 mennesker livet, mens 27 andre er kommet til skade. Det oplyser myndighederne onsdag.

Ifølge Abdul Mateen Qani, talsmand for indenrigsministeriet, skete ulykken sent tirsdag nær Arghandi-krydset i Kabul, da en passagerbus væltede på vejen, rapporterer Tolo News.

Qani forklarede, at chaufførens uforsvarlige kørsel var årsagen til ulykken.

Talibans talsmand Zabihullah Mujahid har over for nyhedsbureauet Anadolu oplyst, at i alt 44 personer blev dræbt eller såret.