En alvorlig trafikulykke uden for Afghanistans hovedstad Kabul har kostet mindst 25 mennesker livet, mens 27 andre er kommet til skade. Det oplyser myndighederne onsdag.
Ifølge Abdul Mateen Qani, talsmand for indenrigsministeriet, skete ulykken sent tirsdag nær Arghandi-krydset i Kabul, da en passagerbus væltede på vejen, rapporterer Tolo News.
Qani forklarede, at chaufførens uforsvarlige kørsel var årsagen til ulykken.
Talibans talsmand Zabihullah Mujahid har over for nyhedsbureauet Anadolu oplyst, at i alt 44 personer blev dræbt eller såret.
Ulykken føjer sig til en række dødelige trafiktragedier i landet. Så sent som i sidste uge omkom 79 mennesker – heraf 19 børn – da en bus med hjemvendte migranter fra Iran kolliderede med en lastbil og en motorcykel og derefter brød i brand på Herat-Islam Qala-motorvejen i Herat-provinsen.
Dødsulykker i trafikken er et vedvarende problem i Afghanistan, hvor dårligt vedligeholdte veje og hensynsløs kørsel ofte fører til mange ofre.