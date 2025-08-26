Venezuelas indenrigsminister meddelte mandag, at 15.000 soldater vil blive udstationeret i de vestlige delstater Zulia og Táchira, der grænser op til Colombia.
Ifølge Diosdado Cabello er formålet med indsættelsen at “sikre freden” og bekæmpe kriminelle grupper i området.
Udmeldingen kommer midt i stigende spændinger, efter at USA har fordoblet dusøren for oplysninger, der kan føre til anholdelsen af Venezuelas præsident Nicolás Maduro, til 50 millioner dollar. Amerikanerne har derudover sendt styrker til Caribien.
Cabello opfordrede samtidig de colombianske myndigheder til at ”tage deres del af ansvaret” ved at fjerne personer, der forsøger at begå forbrydelser i grænseområdet.
”Enhver, der har forbindelser til kriminelle eller bander, må tage deres ansvar, og vi vil tage vores”, advarede han.
”Hvis vores folk kan være sikre på noget, så er det, at vi vil gøre alt i vores magt, og de 15.000 mænd vil have fuld opbakning fra politiet. Det er en fælles indsats. Jeg kan forsikre jer om, at der allerede nu er operationer i gang, hvor vi ødelægger (kriminelle) baser”.
Samtidig afviste Venezuelas forsvarsminister Vladimir Padrino López de amerikanske anklager om, at venezuelanske styrker samarbejder med colombianske guerillaer om narkosmugling. Udmeldingen var et svar på udtalelser fra lederen af det amerikanske Drug Enforcement Administration (DEA), Terry Cole, der hævdede, at Venezuela hjælper colombianske guerillaer med at levere rekordstore mængder kokain til mexicanske karteller med USA som endemål.
Venezuelas tiltag sker midt i de stigende spændinger med USA over de planlagte amerikanske militærøvelser i Caribien, som officielt har til formål at bekæmpe narkohandel. USA beskylder Maduro for at stå i spidsen for det såkaldte ”Cartel of the Suns”, men både Cabello og Maduro afviser, at kartellet overhovedet eksisterer.
Som led i støtten til USA har Frankrig desuden besluttet at øge sin overvågning i Caribien ved at sende flere skibe til dets oversøiske territorium Guadeloupe.