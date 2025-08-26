Venezuelas indenrigsminister meddelte mandag, at 15.000 soldater vil blive udstationeret i de vestlige delstater Zulia og Táchira, der grænser op til Colombia.

Ifølge Diosdado Cabello er formålet med indsættelsen at “sikre freden” og bekæmpe kriminelle grupper i området.

Udmeldingen kommer midt i stigende spændinger, efter at USA har fordoblet dusøren for oplysninger, der kan føre til anholdelsen af Venezuelas præsident Nicolás Maduro, til 50 millioner dollar. Amerikanerne har derudover sendt styrker til Caribien.

Cabello opfordrede samtidig de colombianske myndigheder til at ”tage deres del af ansvaret” ved at fjerne personer, der forsøger at begå forbrydelser i grænseområdet.

”Enhver, der har forbindelser til kriminelle eller bander, må tage deres ansvar, og vi vil tage vores”, advarede han.