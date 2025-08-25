Syriens præsident Ahmed al Sharaa antydede søndag, at der er gjort fremskridt i en mulig sikkerhedsaftale med Israel under et møde med en arabisk mediedelegation, rapporterer lokale medier.

Ifølge udtalelser gengivet af Syria TV sagde al Sharaa, at der pågår “drøftelser om en mulig sikkerhedsaftale mellem Damaskus og Tel Aviv”, og han understregede, at “enhver forståelse vil tage udgangspunkt i våbenhvilelinjen fra 1974”.

Han tilføjede, at han ikke mener, tiden er moden til en egentlig fredsaftale med Israel, men at han “ikke vil tøve med at indgå” en aftale, der gavner Syrien og regionen.

I sidste uge mødtes Syriens udenrigsminister Asaad Hassan al Shaibani med en israelsk delegation i Paris. Ifølge det statslige nyhedsbureau SANA handlede forhandlingerne om deeskalering, ikke-indblanding i syriske anliggender og om at opnå nye forståelser, der kan styrke regional stabilitet.

Ifølge nyhedsbureauet er samtalerne amerikansk-medierede og en del af diplomatiske bestræbelser på “at styrke sikkerhed og stabilitet i Syrien og bevare landets enhed og territoriale integritet”.

Drøftelserne omfattede også “overvågning af våbenhvilen i Suwayda-provinsen i det sydlige Syrien og en reaktivering af aftalen fra 1974”.