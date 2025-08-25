KONFLIKTLØSNING
Syriens præsident indikerer fremskridt i mulig sikkerhedsaftale med Israel
Al-Sharaa mener ikke, at tiden er moden til en egentlig fredsaftale med Israel, men han vil “ikke tøve" med at indgå en aftale, der gavner Syrien og regionen.
Enhver aftale mellem Syrien og Israel vil følge våbenhvilelinjen fra 1974, siger præsident al-Sharaa. / Reuters
25. august 2025

Syriens præsident Ahmed al Sharaa antydede søndag, at der er gjort fremskridt i en mulig sikkerhedsaftale med Israel under et møde med en arabisk mediedelegation, rapporterer lokale medier.

Ifølge udtalelser gengivet af Syria TV sagde al Sharaa, at der pågår “drøftelser om en mulig sikkerhedsaftale mellem Damaskus og Tel Aviv”, og han understregede, at “enhver forståelse vil tage udgangspunkt i våbenhvilelinjen fra 1974”.

Han tilføjede, at han ikke mener, tiden er moden til en egentlig fredsaftale med Israel, men at han “ikke vil tøve med at indgå” en aftale, der gavner Syrien og regionen.

I sidste uge mødtes Syriens udenrigsminister Asaad Hassan al Shaibani med en israelsk delegation i Paris. Ifølge det statslige nyhedsbureau SANA handlede forhandlingerne om deeskalering, ikke-indblanding i syriske anliggender og om at opnå nye forståelser, der kan styrke regional stabilitet.

Ifølge nyhedsbureauet er samtalerne amerikansk-medierede og en del af diplomatiske bestræbelser på “at styrke sikkerhed og stabilitet i Syrien og bevare landets enhed og territoriale integritet”.

Drøftelserne omfattede også “overvågning af våbenhvilen i Suwayda-provinsen i det sydlige Syrien og en reaktivering af aftalen fra 1974”.

1974-aftalen

Efter Yom Kippur-krigen i oktober 1973 indgik Syrien og Israel en aftale i 1974  Formålet var at adskille de stridende styrker og stoppe direkte sammenstød mellem de to lande.

Aftalen faciliterede tilbagetrækning af tropper og oprettede to hovedlinjer – Alpha- og Bravo-linjen – som adskiller syriske og israelske militærpositioner.

Mellem de to linjer blev der indført en bufferzone under opsyn af FN’s overvågningsstyrke UNDOF (United Nations Disengagement Observer Force).

