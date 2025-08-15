Gaza oplever i øjeblikket en stigning i hudsygdomme som følge af en voldsom hedebølge.

Det er ifølge direktøren for Al-Shifa-hospitalet, Mohammed Abu Salmiya, torsdag.

Ifølge Abu Salmiya medfører de høje temperaturer og den kritiske mangel på drikkevand en stigende sundhedsrisiko for befolkningen i hele Gazastriben, skriver lokale medier.

Han understregede, at hospitalerne har svært ved at holde livsvigtige medicinske apparater i gang, fordi brændstofforsyningerne er stoppet, hvilket direkte truer livet for patienter.

Samtidig fortsætter sundhedsarbejdere med at yde behandling under ekstremt vanskelige forhold.