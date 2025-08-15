KRIG MOD GAZA
Gaza oplever markant stigning i hudsygdomme under voldsom hedebølge
Direktøren for Al-Shifa-hospitalet advarer om, at den humanitære katastrofe i Gaza forværres dag for dag.
Høje temperaturer og kritisk mangel på drikkevand medfører en stigende sundhedsrisiko for befolkningen i hele Gazastriben. / AP
15. august 2025

Gaza oplever i øjeblikket en stigning i hudsygdomme som følge af en voldsom hedebølge.

Det er ifølge direktøren for Al-Shifa-hospitalet, Mohammed Abu Salmiya, torsdag.

Ifølge Abu Salmiya medfører de høje temperaturer og den kritiske mangel på drikkevand en stigende sundhedsrisiko for befolkningen i hele Gazastriben, skriver lokale medier.

Han understregede, at hospitalerne har svært ved at holde livsvigtige medicinske apparater i gang, fordi brændstofforsyningerne er stoppet, hvilket direkte truer livet for patienter.

Samtidig fortsætter sundhedsarbejdere med at yde behandling under ekstremt vanskelige forhold.

Abu Salmiya fremhævede, at hospitalerne befinder sig i en kritisk situation, og at svigt i driften af livsnødvendigt udstyr er katastrofalt. Han bemærkede, at den israelske hær fortsat målretter angreb mod skoler, hospitaler og telte, hvor fordrevne opholder sig.

Han advarede desuden om, at den humanitære katastrofe i Gaza forværres dag for dag.

Den israelske hær har, på trods af internationale krav om våbenhvile, ført en brutal krig mod Gaza siden oktober 2023, der har kostet over 61.700 palæstinensere livet og ødelagt sundhedssystemet.

I november sidste år udstedte Den Internationale Straffedomstol arrestordrer mod Israels premierminister Benjamin Netanyahu og tidligere forsvarsminister Yoav Gallant for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden i Gaza.

Israel står desuden over for en folkedrabssag ved Den Internationale Domstol for sin krig mod enklaven.

