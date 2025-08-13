Frankrig, Tyskland og Storbritannien har meddelt FN, at de er klar til at genindføre sanktioner mod Iran, medmindre Teheran genoptager forhandlingerne med det internationale samfund om sit atomprogram.
Det rapporterer Financial Times (FT) tirsdag.
Ifølge avisen har udenrigsministrene fra E3-gruppen i et brev til FN advaret om muligheden for såkaldte “snapback”-sanktioner, medmindre Teheran handler.
“Vi har gjort det klart, at hvis Iran ikke er villig til at finde en diplomatisk løsning inden udgangen af august 2025 eller ikke udnytter muligheden for en forlængelse, er E3 parate til at udløse snapback-mekanismen”, skrev ministrene i brevet, som FT har set.
USA’s præsident Donald Trump, der fastholder, at Teheran ikke må få atomvåben, trak sig ensidigt ud af atomaftalen fra 2015 under sin første embedsperiode, selvom tilhængere af aftalen hævdede, at den fungerede.
Iran fastholder imidlertid, at dets atomprogram udelukkende har fredelige formål.