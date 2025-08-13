Frankrig, Tyskland og Storbritannien har meddelt FN, at de er klar til at genindføre sanktioner mod Iran, medmindre Teheran genoptager forhandlingerne med det internationale samfund om sit atomprogram.

Det rapporterer Financial Times (FT) tirsdag.

Ifølge avisen har udenrigsministrene fra E3-gruppen i et brev til FN advaret om muligheden for såkaldte “snapback”-sanktioner, medmindre Teheran handler.