Tysklands udenrigsminister Johann Wadephul har udtalt, at anerkendelsesprocessen for en palæstinensisk stat “må begynde nu”, ifølge en pressemeddelelse forud for hans besøg i Israel og de palæstinensiske områder.

”For Tyskland er en anerkendelse af Palæstina mere sandsynlig som afslutningen på en proces”, sagde han, men tilføjede, at “en sådan proces må begynde nu”.

Wadephul advarede desuden torsdag om, at Tyskland “også vil være nødt til at reagere på ensidige skridt” – en hentydning til, at processen eventuelt kan fremskyndes afhængigt af omstændighederne.

Han understregede, at en forhandlet tostatsløsning fortsat er “den eneste vej” til en bæredygtig løsning på konflikten, hvor både israelere og palæstinensere kan leve i fred, sikkerhed og værdighed.

“I lyset af åbne trusler om annektering fra dele af den israelske regering, er et hastigt voksende antal lande – herunder europæiske – parate til at anerkende en palæstinensisk stat uden forudgående forhandlinger. Regionen og fredsprocessen i Mellemøsten befinder sig derfor ved en skillevej”, sagde han.