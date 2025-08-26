Søndag gik over 10.000 danskere på gaden i København, for at protestere mod Israels igangværende folkedrab i Gaza.
Børnefamilier, faggrupper og et hav af forskellige befolkningsgrupper tog del i begivenheden, der kaldte til en ende på Israels forbrydelser mod Palæstinas civilbefolkning. Arrangementet blev anbefalet af hele 105 grupper, heriblandt 3F København, Greenpeace og Oxfam Danmark.
Den lange protestmarch, som blev arrangeret af flere aktivistgrupper under initiativet ”Alle På Gaden For et Frit Palæstina”, startede med taler og fællesråb på Slotspladsen foran Christiansborg og kulminerede på Kongens Nytorv. Også Nelson Mandelas barnebarn, Nkosi Zwelivelile Mandela, havde indsendt en videotale i anledning af stordemonstrationen.
Tusindvis af mennesker flagede med de palæstinensiske farver og bar skilte, der bl.a. fordømte drabene på civile og journalister og erklærede dansk solidaritet med befolkningen i det belejrede Gaza.
Ifølge arrangørernes Facebook-begivenhed var formålet med demonstrationen at sætte fokus på ”en af vor tids største forbrydelser mod menneskeheden” og opfordre til handling:
”Vi kræver en øjeblikkelig og varig våbenhvile, ubegrænset adgang til nødhjælp, en ende på den ulovlige belejring af Gaza, frigivelse af de tusindvis af palæstinensiske gidsler i Israel mod frigivelsen af de resterende israelske gidsler i Gaza og at den danske regering indfører en våbenembargo mod Israel”.
Marchen bestod af 24 blokke, herunder ”Håndværkere mod Folkedrab”, ”Kirkefolk for Fred”, Jøder For Retfærdig Fred (5784)” og ”Kvinde - Liv – Frihed”.
Deltagerantallet er stadig uklart, men ifølge AFP var der mindst 10.000 til stede til den tre-timer lange begivenhed.
TRT Dansk har kontaktet Københavns Politi, men fik ikke et estimat over antallet af demonstranter.
Over 60.000 mennesker, flertallet kvinder og børn, er indtil videre blevet dræbt i Israels folkemorderiske krig mod Gaza.