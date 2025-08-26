Søndag gik over 10.000 danskere på gaden i København, for at protestere mod Israels igangværende folkedrab i Gaza.

Børnefamilier, faggrupper og et hav af forskellige befolkningsgrupper tog del i begivenheden, der kaldte til en ende på Israels forbrydelser mod Palæstinas civilbefolkning. Arrangementet blev anbefalet af hele 105 grupper, heriblandt 3F København, Greenpeace og Oxfam Danmark.

Den lange protestmarch, som blev arrangeret af flere aktivistgrupper under initiativet ”Alle På Gaden For et Frit Palæstina”, startede med taler og fællesråb på Slotspladsen foran Christiansborg og kulminerede på Kongens Nytorv. Også Nelson Mandelas barnebarn, Nkosi Zwelivelile Mandela, havde indsendt en videotale i anledning af stordemonstrationen.

Tusindvis af mennesker flagede med de palæstinensiske farver og bar skilte, der bl.a. fordømte drabene på civile og journalister og erklærede dansk solidaritet med befolkningen i det belejrede Gaza.

Ifølge arrangørernes Facebook-begivenhed var formålet med demonstrationen at sætte fokus på ”en af vor tids største forbrydelser mod menneskeheden” og opfordre til handling: