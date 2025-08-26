KRIG MOD GAZA
Over 206 tidligere EU-ambassadører og embedsmænd kræver hårdere linje over for Israel
”EU har ikke taget nogen reelle skridt for at lægge pres på Israel og få afsluttet dets brutale krig,” lyder det.
26. august 2025

Mere end 200 tidligere EU-ambassadører og højtstående embedsmænd rettede tirsdag en skarp kritik mod Bruxelles for manglende handling i forhold til Gaza. De underskrev et fælles brev, hvori de opfordrer EU til at øge presset på Israel for at få en ende på dets ”brutale krig” og besættelse.

”Vi udtrykker vores dybe skuffelse over, at EU, på trods af den forværrede situation i Gaza, ikke har taget nogen væsentlige skridt for at presse Israel til at afslutte sin brutale krig, genoptage den livsnødvendige humanitære bistand gennem etablerede kanaler og afvikle sin ulovlige besættelse af både Gaza og Vestbredden”, skriver underskriverne i brevet, som det irske medie RTE News har set.

De advarede samtidig om, at hvis EU ikke tager et ”effektivt standpunkt”, vil handling blive overladt til enkelte medlemslande eller ”grupper af ligesindede lande” – hvilket ikke vil have samme vægt som en samlet EU-indsats.

Ulovlig bosættelsesudvidelse

De tidligere EU-embedsmænd udtrykte også ”bestyrtelse” over, at der i de fire uger, siden deres seneste brev – dengang underskrevet af 58 tidligere EU-ambassadører – stadig ikke er indgået nogen våbenhvile i Gaza. Tværtimod, skriver de, har Israel iværksat planer om at besætte Gaza By.

Brevet fordømmer også den israelske regerings planer om at udvide de ulovlige bosættelser i det besatte Østjerusalem og kalder det et ”åbent erklæret mål … at sabotere den mangeårige to-statsløsning, som støttes af langt de fleste FN-medlemslande og af EU”.

”Som om dette ikke var slemt nok, bekræftede Integrated Food Security Phase Classification (IPC) den 22. august, at en menneskeskabt hungersnød nu eksisterer i dele af Gaza, hvor en halv million mennesker står over for sult, armod og død”, tilføjes der i brevet.

Brevet var stilet til EU-Kommissionens formand Ursula von der Leyen, formand for Det Europæiske Råd Antonio Costa, Europa-Parlamentets formand Roberta Metsola, EU’s udenrigschef Kaja Kallas samt lederne og udenrigsministrene i de 27 medlemslande.

