Regeringen og Socialdemokratiet som parti er principielt ikke imod anerkendelsen af en palæstinensisk stat – tværtimod.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde tirsdag, der ifølge TV 2 skulle have handlet om daginstitutioner, men endte med at fokusere på situationen i Gaza, grundet journalisternes valg af spørgsmål.

”Vi siger faktisk ikke nej til at anerkende Palæstina som stat – vi er for, at anerkende Palæstina som stat. Det er vi i Socialdemokratiet og det er vi i regeringen”, lyder det fra statsministeren.

Regeringen mener dog ikke, at det er tiden til det. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) har for nyligt udtalt, at ”timingen” afgørende.

Relateret TRT Global - ’Nok er nok’: Danske politikere opfordrer regeringen til at anerkende Palæstina

Ifølge Mette Frederiksen er det derudover afgørende, hvilken stat, der er tale om:

”Vi skal selvfølgelig være sikker på, at det er en demokratisk stat, hvor der er respekt for mindretallet, hvor kvinder har det godt og hvor der er et levedygtigt demokrati, og derfor kan en terrororganisation jo ikke stå i spidsen for det land”, lød det tirsdag.

Danmark står alene

Danmark står i dette henseende alene i det skandinaviske nabolag.

I løbet af Israels folkemorderiske krig i det belejrede Gaza har der gentagne gange lydt både interne og internationale opfordringer til, at Danmark bør gøre som majoriteten af verden og anerkende Palæstina som en uafhængig stat.