Regeringen og Socialdemokratiet som parti er principielt ikke imod anerkendelsen af en palæstinensisk stat – tværtimod.
Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde tirsdag, der ifølge TV 2 skulle have handlet om daginstitutioner, men endte med at fokusere på situationen i Gaza, grundet journalisternes valg af spørgsmål.
”Vi siger faktisk ikke nej til at anerkende Palæstina som stat – vi er for, at anerkende Palæstina som stat. Det er vi i Socialdemokratiet og det er vi i regeringen”, lyder det fra statsministeren.
Regeringen mener dog ikke, at det er tiden til det. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) har for nyligt udtalt, at ”timingen” afgørende.
Ifølge Mette Frederiksen er det derudover afgørende, hvilken stat, der er tale om:
”Vi skal selvfølgelig være sikker på, at det er en demokratisk stat, hvor der er respekt for mindretallet, hvor kvinder har det godt og hvor der er et levedygtigt demokrati, og derfor kan en terrororganisation jo ikke stå i spidsen for det land”, lød det tirsdag.
Danmark står alene
Danmark står i dette henseende alene i det skandinaviske nabolag.
I løbet af Israels folkemorderiske krig i det belejrede Gaza har der gentagne gange lydt både interne og internationale opfordringer til, at Danmark bør gøre som majoriteten af verden og anerkende Palæstina som en uafhængig stat.
I august måned udtrykte Norges udenrigsminister Espen Barth Eide utilfredshed med Danmarks beslutning om ikke at anerkende en palæstinensisk stat.
Norge anerkendte formelt Palæstina som en selvstændig stat sidste år.
Sverige og andre europæiske lande har siden fulgt trop, og endnu flere ventes at stadfæste en anerkendelse, når FN’s Generalforsamling finder sted i september måned.
Ifølge en ny meningsmåling lavet af Epinion for DR og Altinget er det kun hver femte dansker, der modsætter sig en dansk anerkendelse af Palæstina.
Søndag samledes over 10.000 danskere til en stordemonstration i København, hvor en af opfordringerne netop lød, at Danmark skulle anerkende Palæstina.
Sidste år stemte Folketinget om en dansk anerkendelse af Palæstina, hvor et stort flertal forkastede forslaget med henvisning til regeringens holdning om, at de ”rette betingelser” ikke var blevet opnået endnu.
Israels folkemorderiske krig mod det belejrede Gaza fortsætter på 23. måned.
Størstedelen af de over 60.000 dræbte palæstinensere er kvinder og børn.