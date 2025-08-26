Palæstinensere i det belejrede Gaza har afholdt en begravelse i Nasser Hospitalets gård for de journalister, der for nyligt blev dræbt af Israel under et angreb på hospitalet i Khan Younis i det sydlige Gaza.

Blandt de dræbte journalister er Hussam Al Masri, fotograf for Reuters, Mariam Abu Daqqa, som arbejdede for flere medier, herunder The Independent Arabic og nyhedsbureauet Associated Press, Ahmed Abu Aziz fra Quds Feed Network, Al Jazeeras Mohammed Salama samt Reuters-bidragyder Moaz Abu Taha.

Ifølge de lokale myndigheder i Gaza kostede angrebet mindst 20 mennesker livet – heriblandt de nævnte journalister.

I et andet angreb i Khan Younis blev den palæstinensiske journalist Hassan Douhan skudt og dræbt af israelske styrker.

Med de seneste drab er antallet af dræbte journalister i Gaza siden oktober 2023 steget til 246.

Her er nogle af de hjerteskærende billeder: