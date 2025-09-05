Tyrkiets Center for Bekæmpelse af Desinformation har afvist israelske medierapporter, der nævnte landets navn i forbindelse med en påstået attentatplan mod en israelsk minister, og kaldte dem en del af en bevidst smædekampagne.

“Brugen af vores lands navn i rapporter fra visse israelske medier vedrørende en påstået attentatplan mod en israelsk minister er resultatet af en bevidst desinformationskampagne rettet mod Tyrkiet”, hedder det i centrets erklæring.

Centret understregede, at sagen, som blev fremstillet i israelske medier som en ny udvikling, faktisk var forbundet med en hændelse, der fandt sted for otte måneder siden.

“Desuden er de tilbageholdtes udsagn, hvori de bekræfter, at de ikke har nogen forbindelse til Tyrkiet, blevet verificeret af Røde Kors-embedsmænd”, lød det.