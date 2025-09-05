Tyrkiets Center for Bekæmpelse af Desinformation har afvist israelske medierapporter, der nævnte landets navn i forbindelse med en påstået attentatplan mod en israelsk minister, og kaldte dem en del af en bevidst smædekampagne.
“Brugen af vores lands navn i rapporter fra visse israelske medier vedrørende en påstået attentatplan mod en israelsk minister er resultatet af en bevidst desinformationskampagne rettet mod Tyrkiet”, hedder det i centrets erklæring.
Centret understregede, at sagen, som blev fremstillet i israelske medier som en ny udvikling, faktisk var forbundet med en hændelse, der fandt sted for otte måneder siden.
“Desuden er de tilbageholdtes udsagn, hvori de bekræfter, at de ikke har nogen forbindelse til Tyrkiet, blevet verificeret af Røde Kors-embedsmænd”, lød det.
Ifølge centret var hovedformålet med rapporterne at skabe en vildledende opfattelse af Tyrkiet i det internationale samfund og underminere dets position i forhold til Palæstina.
Ankara opfordrede offentligheden og internationale myndigheder til ikke at tillægge, hvad det beskrev som “desinformation og sort propaganda rettet mod Tyrkiet”, nogen vægt.
Tyrkiet har siden starten af Israels folkedrab i Gaza været en af Tel Avivs skarpeste kritikere og gentagne gange beskyldt Israel for folkedrab samt krævet, at landet stilles til ansvar ved internationale domstole.
Ifølge embedsmænd i Ankara er smædekampagner, der forsøger at forbinde Tyrkiet med terrorisme eller regionale sammensværgelser, en del af forsøgene på at svække landets pro-palæstinensiske diplomatiske linje.