En syrisk medarbejder fra sikkerhedstjenesten er blevet dræbt, og flere er såret, efter at lovløse grupper under ledelse af den drusiske leder Hikmet al-Hajri har brudt våbenhvilen i den sydlige Sweida-provins.

Ifølge statens nyhedsbureau SANA angreb al-Hajri-tro styrker søndag landsbyen Tal Hadid i Sweidas omegn med tunge og mellemtunge våben samt mortérgranater.

Indenrigsministeriet bekræftede angrebene og oplyste, at flere sikkerhedsfolk var blevet dræbt og såret, uden at give et præcist tal.

I en erklæring gentog ministeriet samtidig, at man er fast besluttet på at fastholde våbenhvileaftalen og genskabe stabiliteten i hele provinsen.