KONFLIKT
1 minut læsning
Drusiske grupper bryder våbenhvile i Sweida, Syrien
Sweida har været under en våbenhvile siden 19. juli, efter en uge med væbnede sammenstød mellem drusiske grupper og beduinstammer.
Drusiske grupper bryder våbenhvile i Sweida, Syrien
Søndagens angreb fandt sted samtidig med, at den syriske regering forsøger at evakuere civile fra Sweida til sikre tilflugtssteder. / AP
14. august 2025

En syrisk medarbejder fra sikkerhedstjenesten er blevet dræbt, og flere er såret, efter at lovløse grupper under ledelse af den drusiske leder Hikmet al-Hajri har brudt våbenhvilen i den sydlige Sweida-provins.

Ifølge statens nyhedsbureau SANA angreb al-Hajri-tro styrker søndag landsbyen Tal Hadid i Sweidas omegn med tunge og mellemtunge våben samt mortérgranater.

Indenrigsministeriet bekræftede angrebene og oplyste, at flere sikkerhedsfolk var blevet dræbt og såret, uden at give et præcist tal.

I en erklæring gentog ministeriet samtidig, at man er fast besluttet på at fastholde våbenhvileaftalen og genskabe stabiliteten i hele provinsen.

Anbefalet

Ifølge ministeriet forsøger “oprørsbander fortsat at trække provinsen ud i spændinger og kaos, drevet af deres lederes personlige interesser – blandt andet gennem tyveri af nødhjælp og interne kampe. Disse grupper bruger også brud på våbenhvilen som dække for overgreb, herunder ulovlige anholdelser i byen”.

Søndagens angreb fandt sted samtidig med, at den syriske regering forsøger at evakuere civile fra Sweida til sikre tilflugtssteder, primært i den nærliggende Daraa-provins.

Sweida har været under en våbenhvile siden 19. juli, efter en uge med væbnede sammenstød mellem drusiske grupper og beduinstammer.

Udforsk
Tysk forsvarsminister besøger Ukraine for at drøfte våbenstøtte
Nord- og Sydkorea standser højttalerkrig ved grænsen
Nordafrikansk frihedskonvoj krydser ind i Libyen på vej mod belejrede Gaza
Rusland afholder militærøvelser i Østersøen
Skoleskyderi i Østrig efterlader 10 døde og flere sårede
Mindst 15 dræbt i busulykke med studerende i det nordlige Malaysia
Erdogan holder Eid al-Adha-samtaler med ledere fra Armenien, Indonesien og Malaysia
Israelske propaganda-annoncer på danske medieplatforme skaber kontrovers
Erdogan og Pezeshkian drøfter bilaterale relationer i telefonopkald
Kina afviser ‘på det kraftigste’ USA’s påstand om brud på toldaftale
Pilgrimsrejsende blev nægtet adgang til fly – så skete det utrolige
Bosniens forfatningsdomstol annullerer flere løsrivelseslove vedtaget af etnisk serbisk delstat
Bangladesh og Japan vil styrke strategiske bånd med aftaler om arbejdskraft og forsvar
Thailand og Cambodja enige om at trække tropper tilbage fra omstridt grænseområde
Tyrkiet fordømmer israelsk luftangreb, der dræbte fem nødhjælpsarbejdere i Gaza
Tag et smugkig på TRT Global. Del din feedback!
Contact us