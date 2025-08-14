En syrisk medarbejder fra sikkerhedstjenesten er blevet dræbt, og flere er såret, efter at lovløse grupper under ledelse af den drusiske leder Hikmet al-Hajri har brudt våbenhvilen i den sydlige Sweida-provins.
Ifølge statens nyhedsbureau SANA angreb al-Hajri-tro styrker søndag landsbyen Tal Hadid i Sweidas omegn med tunge og mellemtunge våben samt mortérgranater.
Indenrigsministeriet bekræftede angrebene og oplyste, at flere sikkerhedsfolk var blevet dræbt og såret, uden at give et præcist tal.
I en erklæring gentog ministeriet samtidig, at man er fast besluttet på at fastholde våbenhvileaftalen og genskabe stabiliteten i hele provinsen.
Ifølge ministeriet forsøger “oprørsbander fortsat at trække provinsen ud i spændinger og kaos, drevet af deres lederes personlige interesser – blandt andet gennem tyveri af nødhjælp og interne kampe. Disse grupper bruger også brud på våbenhvilen som dække for overgreb, herunder ulovlige anholdelser i byen”.
Søndagens angreb fandt sted samtidig med, at den syriske regering forsøger at evakuere civile fra Sweida til sikre tilflugtssteder, primært i den nærliggende Daraa-provins.
Sweida har været under en våbenhvile siden 19. juli, efter en uge med væbnede sammenstød mellem drusiske grupper og beduinstammer.