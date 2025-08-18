SIKKERHED
Syv personer dræbt i Ecuador midt i eskalerende bandekriminalitet
De nationale politimyndigheder oplyser, at ofrene døde af skudsår, efter at maskerede gerningsmænd stormede en billardhal i byens nattelivsdistrikt, omkring 150 kilometer vest for hovedstaden Quito.
Episoden er den seneste i en række blodige massakrer, mens bandekriminaliteten fortsætter med at lamme landet. / AA
18. august 2025

Mindst syv mennesker er blevet dræbt ved et masseskyderi i en billardhal i den ecuadorianske by Santo Domingo.

Det er ifølge Ecuadors politi søndag.

Episoden er den seneste i en række blodige massakrer, mens bandekriminaliteten fortsætter med at lamme landet.

Optagelser fra overvågningskameraer, der cirkulerer online – endnu ikke uafhængigt verificeret – ser ud til at vise flere gerningsmænd iført sorte masker, som åbner ild mod to mænd ved indgangen, før de stormer ind og skyder vildt omkring sig. Mændene flygtede få øjeblikke inden en politibil ankom.

Angrebet kommer efter en lignende massakre sidste måned i kystbyen General Villamil Playas, hvor ni mennesker blev skudt og dræbt i en anden billardhal.

Ecuador, der tidligere var kendt som et af Latinamerikas mere fredelige lande, er nu opslugt af vold drevet af narkokarteller, der bruger landets havne til at smugle kokain til USA og Europa. Ifølge officielle tal er landets mordrate steget fra seks per 100.000 indbyggere i 2018 til 38 per 100.000 i 2024.

