Frankrig sendte i weekenden sin udenrigsminister til Grønland for at støtte Danmark og øen imod amerikansk indblanding og for at demonstrere europæisk solidaritet.

Ifølge udenrigsministeriet rejste Frankrigs udenrigsminister Jean-Noel Barrot til Grønland for at udtrykke sit lands “solidaritet” med det danske selvstyreområde. Besøget kommer, efter at Donald Trump gentagne gange har sagt, at USA ønsker at overtage øen.

Barrots to-dages besøg, der begyndte lørdag, fandt sted kort efter, at DR kunne rapportere, at mindst tre amerikanske embedsmænd tæt på Trump havde været i Grønland for at opsøge personer, de kunne bruge i kampagner imod Danmark.

I sidste uge indkaldte Danmark USA’s chargé d’affaires efter oplysningerne om en indflydelsesoperation, der angiveligt skulle indsamle viden om stridsspørgsmål mellem Grønland og Danmark.

Relateret TRT Global - Løkke indkalder USA’s topdiplomat til samtale over Grønland

Europæisk støtte

Det franske udenrigsministerium udtalte, at Barrots rejse skulle “demonstrere Frankrigs solidaritet med Danmark, Grønland og det grønlandske folk i lyset af de aktuelle udfordringer”.