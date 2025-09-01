DIPLOMATI
Frankrigs udenrigsminister besøger Grønland for at udtrykke 'solidaritet'
Præsident Emmanuel Macron besøgte selv Grønland i juni, hvor han udtrykte europæisk solidaritet med øens befolkning.
Ifølge udenrigsministeriet rejste Jean-Noel Barrot til Grønland for at udtrykke sit lands “solidaritet” med det danske selvstyreområde. / Reuters
1. september 2025

Frankrig sendte i weekenden sin udenrigsminister til Grønland for at støtte Danmark og øen imod amerikansk indblanding og for at demonstrere europæisk solidaritet.

Ifølge udenrigsministeriet rejste Frankrigs udenrigsminister Jean-Noel Barrot til Grønland for at udtrykke sit lands “solidaritet” med det danske selvstyreområde. Besøget kommer, efter at Donald Trump gentagne gange har sagt, at USA ønsker at overtage øen.

Barrots to-dages besøg, der begyndte lørdag, fandt sted kort efter, at DR kunne rapportere, at mindst tre amerikanske embedsmænd tæt på Trump havde været i Grønland for at opsøge personer, de kunne bruge i kampagner imod Danmark.

I sidste uge indkaldte Danmark USA’s chargé d’affaires efter oplysningerne om en indflydelsesoperation, der angiveligt skulle indsamle viden om stridsspørgsmål mellem Grønland og Danmark.

Europæisk støtte

Det franske udenrigsministerium udtalte, at Barrots rejse skulle “demonstrere Frankrigs solidaritet med Danmark, Grønland og det grønlandske folk i lyset af de aktuelle udfordringer”.

Lørdag besøgte ministeren det franske flådefartøj BSAM Garonne i havnen i Nuuk, Grønlands hovedstad.

“Disse egne ligger ganske vist fjernt, men de er nu berørt af en ny form for konflikt, en ny form for aggression. Derfor er Frankrig, som en stor maritim magt, tilstede her i dag”, sagde Barrot.

Præsident Emmanuel Macron besøgte selv Grønland i juni, hvor han udtrykte europæisk solidaritet med øens befolkning og kritiserede Trumps trussel om at annektere den arktiske ø.

Siden sin tilbagevenden til Det Hvide Hus i januar har Trump gentagne gange understreget, at USA har brug for det strategisk placerede og ressourcerige Grønland af “sikkerhedshensyn” – og han har ikke afvist at bruge magt for at sikre øen.

Danmark og Grønland har insisteret på, at øen ikke er til salg, og at det er Grønland selv, der bestemmer sin fremtid.

En meningsmåling fra januar viste, at de fleste af Grønlands 57.000 indbyggere ønsker uafhængighed fra Danmark – men ikke at blive en del af USA.

