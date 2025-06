I en tid, hvor billeder fra Gaza ofte viser ødelæggelse og fortvivlelse, præsenterer en ny dokumentar fra KADEM Sanat – kulturinitiativet under Kvinde- og Demokrati-Foreningen – en slående modfortælling: en fortælling om kunst, erindring og trods.

Med titlen ‘Nogle historier kan ikke ties ihjel’ følger kortfilmen to unge palæstinensiske kvindelige kunstnere – maleren Amal Abu al Sibah fra Gaza og qanun-musikeren Sadin Tavil fra Østjerusalem – der bruger deres kreative evner som redskaber til modstand og heling under israelsk besættelse.

Et lærred af ruiner

25-årige Amal Abu al Sibah vendte tilbage til Gaza efter endt uddannelse og fandt sin hjemby hærget af krig.

For at håndtere denne situation begyndte hun at forvandle murbrokker til lærreder.

Et af Amals mest ikoniske værker – et billede af en kvinde malet på den sidste stående væg af en sønderbombet bygning – er blevet et stærkt symbol på udholdenhed.

“Jeg ser kunst som et våben til at forsvare mit land”, siger hun i filmen. “Enhver kvinde her har en rolle at spille. Jeg glæder mig til den dag, hvor mit navn er kendt i hele verden”.

Hendes værker, ofte skabt under åben himmel og under truslen om israelsk vold, taler fra hjertet, men råber også højt ud mod verden.

Musik som håbets stemme

18-årige Sadin Tavil, bosat i det besatte Østjerusalem, spiller qanun – et traditionelt strengeinstrument fra Mellemøsten.

I en by opdelt af checkpoints og diskrimination, søger Sadins musik at genoplive noget sårbart, men stærkt: hendes folks stemme.

“Mit budskab er enkelt: Ingen bør forvises fra dette sted”, siger hun. “Jeg vil se mit hjemland frit”.

For begge kvinder er kreativitet mere end blot udtryk – det er en erklæring om, at de eksisterer.

Stærke symboler

Selvom det ikke nævnes i filmen, afspejler den nylige internationale historie om Madleen – et civilt nødhjælpsskib opkaldt efter en ung fiskerpige fra Gaza – dokumentarens kernebudskaber.

Skibet blev opbragt af israelske styrker, mens det fragtede humanitær hjælp, og er blevet et symbol på civil modstand.

“Ligesom Amals pensel og Sadins musik er Madleen et budskab: man kan ikke blokere håb”, siger filmskaberne fra KADEM Sanat.

En global platform for undertrykte stemmer

Dokumentaren viser, hvordan palæstinensiske kvinder gennem deres kunst bevarer både den kollektive erindring og deres kulturelle værdighed – midt i en besættelse, som i stigende grad søger at udslette begge.

“Hvert penselstrøg og hver node er en handling af erindring”, siger filmskaberne. “De taler ikke kun om smerte, men også om overlevelse og håb”.

‘Nogle historier kan ikke ties ihjel’ havde premiere i Turkish House i New York under KADEMs event Resisting Through Art, og er nu tilgængelig på organisationens sociale medier.

“Se den, del den, og forstærk deres stemmer”, opfordrer KADEM. “For nogle historier kan ikke ties ihjel”.