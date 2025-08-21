FOLKEMORD
Israel erklærer ulovligt 63 arkæologiske steder på Vestbredden som ‘israelske kulturarvssteder'
Ifølge rapporten er Israels udpegning af palæstinensiske kulturarvssteder ikke blot en formalitet, men en “systematisk politik, der har til formål at konfiskere palæstinensisk kulturarv”.
ARIJ tilføjer, at de israelske myndigheder allerede har klassificeret mere end 2.400 palæstinensiske arkæologiske steder på Vestbredden som israelske. / AP
21. august 2025

Den israelske hær har erklæret 63 palæstinensiske arkæologiske steder på den besatte Vestbred som “israelske kulturarvssteder”, oplyser et palæstinensisk forskningsinstitut. Ifølge instituttet er der tale om en åbenlys krænkelse af folkeretten og et brud på Israels internationale forpligtelser.

Dette fremgår af en rapport udgivet onsdag af Applied Research Institute-Jerusalem (ARIJ), en NGO, med titlen “Archaeological Sites in Nablus Governorate: An Open Arena for Israeli Confiscation Plans”, som Anadolu Agency har gennemgået.

Ifølge rapporten er der udstedt militære ordrer underskrevet af brigadegeneral Moti Almoz, chef for den israelske civiladministration på Vestbredden, der klassificerer de 63 steder som “israelske historiske og arkæologiske områder”.

Heraf ligger 59 i Nablus-guvernementet, tre i Ramallah-guvernementet og ét i Salfit-guvernementet.

Rapporten fremhæver, at Israels udpegning af palæstinensiske kulturarvssteder ikke blot er en administrativ eller juridisk formalitet, men “en del af en systematisk politik, der har til formål at konfiskere palæstinensisk kulturarv”.

Ifølge ARIJ er tiltaget led i et forsøg på at “omforme den palæstinensiske kulturarvsidentitet, så den understøtter den israelske fortælling – især da størstedelen af de udpegede steder ligger tæt ved israelske bosættelser, udposter eller andre koloniale anlæg, særligt i Nablus-området”.

Rapporten understreger, at klassificeringen af disse palæstinensiske arkæologiske og historiske steder som “israelske” udgør “en åbenlys overtrædelse af folkeretten, et flagrant brud på internationale forpligtelser og en direkte trussel mod den palæstinensiske nationale identitet”.

“Under dække af kulturarvsbeskyttelse”

ARIJ tilføjer, at de israelske myndigheder allerede har klassificeret mere end 2.400 palæstinensiske arkæologiske steder på Vestbredden som israelske.

Selv om Israel ofte erklærer, at disse områder kræver “beskyttelse og bevaring,” anvendes de i praksis til at “beslaglægge store områder af palæstinensisk land under dække af kulturarvsbeskyttelse”.

“Mange af områderne bliver senere overført til brug for israelske bosættelser, udposter, militære installationer samt turist- og fritidsfaciliteter, der udelukkende kommer israelske bosættere og besøgende til gavn”, lyder det i rapporten.

Ifølge palæstinensiske opgørelser var antallet af ulovlige bosættere på Vestbredden ved udgangen af 2024 steget til omkring 770.000, fordelt på 180 bosættelser og 256 udposter, hvoraf 138 er klassificeret som udposter til landbrug og kvæg.

Siden oktober 2023 er mindst 1.014 palæstinensere blevet dræbt og over 7.000 såret på Vestbredden som følge af israelske styrkers og bosætteres angreb, oplyser det palæstinensiske sundhedsministerium.

I juli sidste år fastslog Den Internationale Domstol (ICJ) i en rådgivende udtalelse, at Israels besættelse af palæstinensiske områder er ulovlig, og krævede, at alle ulovlige bosættelser på Vestbredden og i Østjerusalem bliver evakueret.

