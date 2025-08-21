Den israelske hær har erklæret 63 palæstinensiske arkæologiske steder på den besatte Vestbred som “israelske kulturarvssteder”, oplyser et palæstinensisk forskningsinstitut. Ifølge instituttet er der tale om en åbenlys krænkelse af folkeretten og et brud på Israels internationale forpligtelser.

Dette fremgår af en rapport udgivet onsdag af Applied Research Institute-Jerusalem (ARIJ), en NGO, med titlen “Archaeological Sites in Nablus Governorate: An Open Arena for Israeli Confiscation Plans”, som Anadolu Agency har gennemgået.

Ifølge rapporten er der udstedt militære ordrer underskrevet af brigadegeneral Moti Almoz, chef for den israelske civiladministration på Vestbredden, der klassificerer de 63 steder som “israelske historiske og arkæologiske områder”.

Heraf ligger 59 i Nablus-guvernementet, tre i Ramallah-guvernementet og ét i Salfit-guvernementet.

Rapporten fremhæver, at Israels udpegning af palæstinensiske kulturarvssteder ikke blot er en administrativ eller juridisk formalitet, men “en del af en systematisk politik, der har til formål at konfiskere palæstinensisk kulturarv”.

Ifølge ARIJ er tiltaget led i et forsøg på at “omforme den palæstinensiske kulturarvsidentitet, så den understøtter den israelske fortælling – især da størstedelen af de udpegede steder ligger tæt ved israelske bosættelser, udposter eller andre koloniale anlæg, særligt i Nablus-området”.

Rapporten understreger, at klassificeringen af disse palæstinensiske arkæologiske og historiske steder som “israelske” udgør “en åbenlys overtrædelse af folkeretten, et flagrant brud på internationale forpligtelser og en direkte trussel mod den palæstinensiske nationale identitet”.